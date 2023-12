Gravis wurde beim German Design Award 2024 als Gewinner in der Kategorie "Excellent Architecture - Interior Architecture" ausgezeichnet. Damit erhält das im Rahmen der neuen Markenidentität überarbeitete Store-Konzept bereits die zweite wichtige Branchenauszeichnung. Das neue Store-Konzept des zur Freenet AG gehörenden Gravis ist Teil einer strategischen Neuorientierung, die das Unternehmen bereits im vergangenen Sommer eingeleitet hat. Mit einem umfassenden Relaunch der Marke will Gravis seitdem sein Profil schärfen: Das Erscheinungsbild ist klarer und zeitgemäßer, unter anderem wurde das Logo überarbeitet. Gravis schaffte zudem als erstes deutsches Handelsunternehmen Bargeld als Zahlungsmittel ab, um damit den Weg der voranschreitenden Digitalisierung konsequent weiterzugehen. Damit richtet sich Gravis nun auch verstärkt an jüngere, technikbegeisterte Kunden.

Das zentrale Merkmal des neuen Store-Konzepts ist die klare Trennung in einen einladenden Showroom und einen funktionalen Warehouse-Bereich. Kunden können auf der einen Seite des Stores Produkte erleben und testen, auf der anderen Seite finden sie schnell das richtige Zubehör. Diese inhaltliche Teilung wird für die Kunden durch gezielte Materialunterschiede intuitiv erfahrbar, zum Beispiel durch unterschiedliche Fußböden, Farben und Ladenmöbel. Ziel des neuen Ansatzes ist es außerdem, den klassischen Retail und das Onlinegeschäft noch enger miteinander zu verbinden. Kunden können nun eigenständig mehr über die Produkte erfahren, indem sie einfach im Gravis Onlineshop stöbern, den sie bequem über einen großen Touchscreen neben dem Regal erreichen. Findet der Kunde im Store einmal nicht die richtige Farbe oder Ausführung, kann nebenan auf dem Touchscreen das Wunschprodukt ausgewählt werden. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach Hause. Umgekehrt werden Online-Kampagnen für die Kunden in die Stores transportiert.

Verweildauer in den neugestalteten Stores deutlich erhöht

Der German Design Award, mit dem Gravis nun ausgezeichnet wurde, will international Maßstäbe für innovative Designentwicklungen und Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt setzen. Er prämiert ausschließlich Projekte, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die Auszeichnung der Preisträger erfolgt in den Hauptkategorien Excellent Architecture, Excellent Product Design und Excellent Communications Design. Diese werden jeweils noch in passende Kategorien unterteilt, in denen die einzelnen Preisträger ausgezeichnet werden. Über die Vergabe des German Design Awards entscheidet eine unabhängige internationale Fachjury aus Vertretern von Industrie, Hochschulen und Design.

Gravis hat bislang fünf Stores nach dem Konzept ausgebaut: Hamburg, München Tal, Münster, Stuttgart-Breuninger und Wuppertal. Im kommenden Jahr werden weitere Stores folgen. Für das Design des innovativen Omnichannel-Store-Konzeptes zeichnet die Hamburger Designagentur Preussisch Portugal verantwortlich. 2023 gewann das Konzept bereits den Iconic Award 2023 des Rats für Formgebung im Bereich "Innovative Architecture". "Mit dem neuen Store-Konzept haben unsere Kunden die Wahl: nur kurz ein Kabel holen oder aber ausgiebig ausprobieren und beraten lassen. Wir alle kennen das schon so ähnlich von IKEA. Damit bedienen wir die beiden wichtigsten Kundenbedürfnisse: schnell etwas besorgen und Produkte haptisch erleben", so Mirja Marek, Head of Marketing bei Gravis. Die Verantwortlichen in den einzelnen Stores erhalten durchweg positives Feedback. Die Verweildauer der Kunden hat sich in den neugestalteten Stores deutlich erhöht. Sie ergänzt: "Unsere Kernkompetenz bei Gravis ist die ausführliche und unabhängige Beratung. Dafür nehmen wir uns immer Zeit und jetzt auch noch wortwörtlich Raum: jeder Store hat eine gemütliche Lounge, in der die Kunden in entspannter Atmosphäre alle ihre Fragen stellen können."