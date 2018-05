Seit mehreren Jahrzehnten bietet Schneider Electric mit dem Canalis-Schienensystem bereits eine Hochstromverteillösung für den Gewerbe- und Zweckbau an. Speziell an den Einsatz für Data-Center und in rauen Umgebungen richtet sich nun die neue KR-Serie.

Canalis KR ist in Längen von bis zu drei Metern erhältlich. Ausgelegt ist das aus Gießharz gefertigte System auf Nennströme von 800 bis 6.300 A (Cu). Laut Hersteller unterstützt es die Polaritäten 3L, 3L+N, 3L+PE sowie 3L+PEN und 3L+N+PE. Durch seine Bauform ist das Gehäuse nach Angaben von Schneider Electric besonders geschützt vor Kurzschlüssen und zudem vor Staub und Wasser nach IP 68 geschützt. Die Kontaktstellen sind versilbert beziehungsweise mit Zinn versehen. Die Stoßfestigkeit entspricht der Klasse IK 10.

Aufgrund der erhöhten Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen wie Korrosion, chemischen Atmosphären sowie Pilz- und Insektenbefall bietet die Canalis-KR-Serie nach Informationen des Herstellers ein breites Einsatzspektrum innerhalb von Industrie- und Produktionsanlagen, Flughäfen und Krankenhäusern. Darüber hinaus ist Canalis KR für Anwendungen in den Branchen Chemie, Öl und Gas sowie zur Stromversorgung von Fluchtwegen und öffentlichen Bereichen geeignet.

Das System soll außerdem aggressiven Atmosphären widerstehen und ist für die Installation im Freien sowie für das Durchqueren von explosionsgefährdeten Bereichen beziehungsweise Wänden und Decken nach der sogenannten Feuerwiderstandsklasse ausgelegt. Selbst im Brandfall sollen so Unversehrtheit und Leitungsführung sichergestellt sein.

Schneider Electric bietet zudem passende Adapter für die Schienenverteiler der Reihe Canalis KT an. Interessierte Unternehmen können den Einsatz von Canalis KR auch mit Hilfe der Software CanBRASS planen.

