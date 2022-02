HDMI und Display-Port sind bei der Übertragung von Audio- und Videosignalen Standard, doch abseits vom heimischen Wohnzimmer, in großen Konferenzräumen etwa, verlieren sie ab einer Distanz von 15 Metern an Leistung. Um größere Entfernungen zu meistern, bietet der hessische EDV-Hersteller Intos Electronic ab sofort hochwertige Patchkabel der Eigenmarke InLine für gängige Extender-Lösungen wie beispielsweise HDBaseT an.

Bild, Ton, Strom, Ethernet- und Steuersignale

In Vollkupfer-Ausführung und mit einem großen Adern-Querschnitt von AWG23 können die Vollleiter auch über weite Strecken ihre gute Qualität erhalten. Die neuen Kabel besitzen starre Adern anstelle der üblichen Litzen - ähnlich einem Installationskabel. Neben Bild und Ton transportieren sie Strom, Ethernet sowie Steuersignale über vier verdrillte Aderpaare mit 1:1-Belegung. So können über den HDBaseT-Standard bis zu 4K bei 30Hz zum Empfänger übertragen werden.

Für die Übertragung nach HDBaseT benötigen Anwender neben den InLine Kabeln einen Extender zur Verteilung an die Ziele. Da mehrere Empfänger untereinander verkabelt werden, wird nur ein einziger Anschluss zum Ausgabegerät benötigt. Dass bei auch Daisy-Chains unterstützt werden, ist ein weiterer Vorteil gegenüber der weniger flexiblen und aufwändigeren HDMI-Verkabelung. Bei InLines neuem Patchkabel-Modell lässt sich der RJ45-Stecker ohne spezielle Werkzeuge abschrauben und wieder anschließen.

Weitergehende Informationen über die neuen InLine Cat. 6a-Kabel liefert die InLine-Markenseite unter diesem Link.