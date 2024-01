Apple nutzt den Frühling gerne mal für die Veröffentlichung der Produkte, die auf die regelmäßigen Keynotes wie die beim WWDC-Start oder die Herbst-Keynote nicht so richtig passen. So berichtet Mark Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter (via "Macrumors"), dass Apple im kommenden März oder April eine Reihe neuer Produkte veröffentlichen will.

Bei den neuen Produkten handelt sich um die Nachfolger fürs iPad Pro, iPad Air und fürs Macbook Air.

Macbook Air

Das Macbook Air fehlte bei der Vorstellung der M3-Reihe. Apple hat sich dafür entschieden, erst einmal die Macbooks Pro in beiden Größen und den iMac damit auszustatten, eine recht ungewöhnliche Auswahl für die Macs, die den neuen Chip bekommen sollen. Die Macbooks Pro gehören eher zur High-End-Sparte der Apple-Laptops, das Macbook Air ist sicherlich der meistverkaufte Laptop von Apple. Beim iMac haben wir uns im Sommer schon mal gefragt, ob Apple diesen Rechner vergessen hatte. Die Macbooks Air mit dem M3 werden Apple sicherlich einen Schub bei Mac-Umsätzen bescheren.

iPad Pro

Die iPads Pro wurden in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig aktualisiert, bis 2023 eine Trockenphase kam. Im Grunde genommen hat Apple gar keine iPads im vergangenen Jahr erneuert und so ist es kein Wunder, dass nun ein Update folgt. Es rumort schon seit Langem, dass Apples Profi-Tablets auf OLED-Bildschirme umsteigen werden. Ob das stimmt, werden wir in den kommenden Monaten erfahren.

iPad Air

Auch zum iPad Air gab es schon im vergangenen Jahr Gerüchte. Demnach wollte Apple eine größere Version mit einer Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll veröffentlichen. Das iPad Air würde von der Größe her in der Liga des iPad Pro 12,9 Zoll mitspielen und bedingt als Konkurrenz für das Macbook Air 13 Zoll gelten.

Wann kann die Keynote stattfinden?

Historisch gesehen veranstaltet Apple seine Frühlings-Keynotes in den Monaten März und April. In diesem Zeitraum gibt es aber keine Eingrenzungen bei den Kalenderwochen wie im Fall von der WWDC (KW 23) oder der iPhone-Keynote (KW 37), es gab mal eine Keynote am 8. März, aber auch eine am 20. April. Es kommen also alle acht Wochen im März und im April infrage. (Macwelt)