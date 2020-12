Ein schmissiger Weihnachts-Song mit Ohrwurmgarantie, tanzende IT-Manager, Akrobatik auf Rollschuhen, die Sängerin im Kleiderschrank und ein Hund, der die Karte mit den Weihnachtgrüßen überbringt - Krämer IT und die Tochtergesellschaft Server Eye haben einmal mehr keine Mühen gescheut, um ihren Geschäftspartnern und Freunden mit ihren Weihnachtsgrüßen per Video ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern (oder auch ein herzhaftes Lachen bei den Outtakes).

Im vergangenen Jahr hatten sich Krämer IT und Server Eye noch eine Battle um das beste Video geliefert (die Geschichte lesen Sie hier). Nun stand jedoch der Zusammenhalt im Vordergrund. "In diesem Jahr war uns die Botschaft wichtig, dass wir gemeinsam stark sind, sowohl intern in unserem Team, als auch mit Kunden und Geschäftspartnern", bekräftigt Geschäftsführer Michael Krämer.

So findet Krämer im Video neben dem ganzen Spaß und den humorvollen Szenen auch besinnliche Worte: "Wir haben nicht nur unsere Videos vereint und mit gemeinsamen Kräften dafür gesorgt, dass das Bier zum Schluss am besten schmeckt. Wir wollen auch mit dieser Geschichte zeigen, dass wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden, in der Zukunft erfolgreich sein können, wenn wir alle zusammenhalten und alle füreinander da sind!"