Seit Anfang 2019 ist Jens-Peter Conring Mitglied der Geschäftsführung der IT-On.Net GmbH. Der 53jährige führt die operativen Geschäftsbereiche Vertrieb, IT-Projekte und IT-Betrieb des Unternehmens. Er fungiert darüber hinaus als Sprecher der Geschäftsführung. Als weitere Geschäftsführer verbleiben Karsten Agten und Manfred Haußmann im Team. Jürgen Gut zeichnet weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter der IT-On.Net Süd GmbH und steuert gemeinsam mit Conring die Managed-Services-Strategie der IT-On.Net-Gruppe.

Mittlerweile ist IT-On.Net nur noch an zwei Standorten vertreten - in Düsseldorf und in Hüfingen bei Donaueschingen, die Niederlassung in Willich wurde aufgegeben. "Dafür stärken wir nun unsere Managed Services-Sparte und ergänzen unser Dienstleistungsangebot um den Bereich Management Consulting", so Agten. Der neu geschaffene Geschäftsbereich "Management Consulting" richtet sich branchenübergreifend an mittelständische Unternehmen aus Deutschland. IT-On.Net ist hier auf den Feldern IT-Strategie, Software-Bewertung, Digitalisierung, Datenschutz-Management sowie IT-Security unterwegs.

Beratung bei unternehmerischen Entscheidungen

"Die Anforderungen an IT-Performance und -Sicherheit steigen. Vielen Unternehmensleitern fällt es schwer, den Zustand ihrer IT-Systeme korrekt zu bewerten und entsprechende unternehmerische Entscheidungen zu treffen", sagt Conring. "Wir begleiten unsere Kunden bestmöglich auf dem Weg in die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse."

Conring beriet zuletzt als selbstständiger Interimsmanager Unternehmen beim Projekt- und Prozessmanagement sowie der Unternehmensentwicklung. Zuvor war der staatlich geprüfte Wirtschaftsinformatiker bei diversen System- und Softwarehäusern tätig, unter anderen bei Ene't und Logata Digital Solutions.

