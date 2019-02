Auf der Bett-Konferenz 2019, die gerade in London stattgefunden hat, hat der Hardware-Hersteller Acer ein neues TravelMate-Notebook vorgestellt, das sich mit seiner langen Akku-Laufzeit und dem stabilen Gehäuse vor allem für den Bildungsbereich eignen soll. So bietet das TravelMate B114-21 nach Angaben von Acer in manchen Modellvarianten bereits mehrere vorinstallierte Lernanwendungen. Auch die MDM-Lösung (Mobile Device Management) Intune for Education von Microsoft soll erhältlich sein, allerdings nur gegen Aufpreis.

Als Betriebssystem kommt das abgespeckte Windows 10 S zum Einsatz. Ausgerüstet ist es zudem mit einem AMD-Prozessor A6-9220C der siebten Generation und einer Radeon-R5-Grafikeinheit. Ergänzt wird es von bis zu 256 GByte NVMe-SSD-Speicher. Die Akku-Laufzeit soll bis zu zehn Stunden betragen.

Außerdem ist das TravelMate B114-21 mit einer stoßfesten Gummiumrandung versehen, so das es Stürze aus mehr als einem Meter Höhe unbeschadet überstehen soll. Laut Acer entspricht das Notebook der US-Militärnorm MIL-STD 810G2, die garantieren soll, dass es extreme Temperaturen, schlechtes Wetter, Stöße und Schläge übersteht. Verfügbar wird es aber voraussichtlich erst ab Ende April sein. Preise wurden noch nicht kommuniziert.