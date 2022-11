Das neue Outlook für Windows



Microsoft entwickelt mit "Outlook für Windows" eine neue Version seines E-Mail-Programmes, die ursprünglich unter der Bezeichnung "One Outlook" oder "Projekt Monarch" begonnen wurde. In Zukunft will Microsoft auf allen Plattformen und allen unterstützten Betriebssystemen eine einheitliche Oberfläche für Outlook präsentieren, also auch auf Windows 10, Windows 11 und macOS. Microsoft plant zudem, dass die Windows-Mail-App irgendwann durch Outlook für Windows ersetzt wird.

Microsoft stellt für Windows-Insider in den nächsten Monaten Outlook für Windows als Alternative zur Windows-Mail-App bereit. Microsoft plant deren Fertigstellung bis Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023.

Die Oberfläche und die Funktionen von Outlook für Windows entsprechen im Großen und Ganzen den Möglichkeiten, die auch Outlook Web App bietet. Die Webversion von Outlook steht für Abonnenten von Microsoft 365 über die Adresse outlook.office.com zur Verfügung. Bei Outlook für Windows handelt es sich aber anders als bei der neuen Outlook Web-App um eine Windows-App. Die Oberfläche kennen Sie zum Beispiel auch von Outlook.com.

Outlook für Windows mit Microsoft 365 testen

Das neue Outlook steht für Abonnenten von Microsoft 365 zur Verfügung. Wer die Möglichkeiten der neuen Outlook-Version kostenlos testen will, kann ein Test-Abonnement von Microsoft 365 abschließen, zum Beispiel von Microsoft 365 Family. Diese Version können Sie dann einen Monat lang kostenlos testen. Das gilt auch für Outlook für Windows.

Microsoft 365 Family kaufen:

Nach der Installation von Microsoft 365 Family können Sie in den Einstellungen der Office-Programme über den Menüpunkt "Konto" bei "Office Insider" die Teilnahme am Insider-Programm von Microsoft Office konfigurieren. Das funktioniert aber nur bei einem Abonnement mit Microsoft 365. Bei herkömmlichen Installationen von Microsoft Office 2021/2019 stehen diese Menüpunkte nicht zur Verfügung.

Nach dem Beitritt zum Office-Insider und der Aktualisierung von Microsoft Office auf dem PC, kann die Preview-Version genutzt werden. In Zukunft steht auf diesem Weg automatisch Outlook für Windows in der jeweils aktuellen Version zur Verfügung. Die Oberfläche kann in Outlook über eine Schaltfläche umgeschaltet werden.

Das bringt Outlook für Windows aktuell und in der Zukunft

Outlook für Windows soll in Zukunft nicht nur die Anbindung des jeweiligen Microsoft-365-Accounts ermöglichen, sondern auch die Integration mehrerer E-Mail-Konten. Auch externe Konten von Google, Apple, Yahoo und andere Dienste sollen parallel zu anderen Konten angebunden werden können.

Im Gegensatz zur Web-App von Outlook kann Outlook für Windows auch offline eingesetzt werden, genauso wie das schon bei den Vorgängerversionen der Fall war. Für die Aktivierung der neuen Version muss in Outlook die Option "Probieren Sie das neue Outlook aus" gesetzt wird. Nach einem kurzen Download steht die neue Version zur Verfügung.

Sobald die neue Version heruntergeladen und installiert wurde, kann mit "Wechseln" zur neuen Version gewechselt werden. Danach startet Outlook für Windows neu und lädt die Daten der alten Outlook-Version. Dann steht die neue Oberfläche zur Verfügung und kann genutzt werden.

Erste Schritte mit Outlook für Windows/One Outlook

Nachdem alle Daten übernommen wurden, können Sie die neue Oberfläche verwenden. Bestandteil sind auch verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung, zum Beispiel das Ausführen mehrere Aufgaben parallel, um E-Mails einfacher zu verwalten. Dafür gibt es in der Oberfläche die "Quick Steps".

Das neue Menüband in Outlook für Windows bietet weniger Funktionen als der Vorgänger, ist dafür aber übersichtlicher. Über den Menüpunkt mit den drei Punkten und der Auswahl von "Anpassen" lassen sich die Einstellungen der Oberfläche anpassen.

Bessere Aufgabenverwaltung mit To-Do in Outlook

Microsoft integriert die Aufgabenverwaltung mit To-Do auch enger an Outlook. Über das Icon zum Einblenden des Kalenders und der To-Do-Aufgaben, blendet Outlook für Windows auf der rechten Seite ein Fenster ein. Hier können Sie Termine oder E-Mails direkt in die Aufgaben oder den Kalender ziehen, um neue Aufgaben oder Termine zu erstellen. Dazu kommen in Zukunft neue Assistenten auf Basis einer KI, die Sie daran erinnern auf E-Mails zu antworten oder andere Aufgaben durchzuführen.

Besserer Überblick mit der Board-Ansicht und dem Anpinnen von E-Mails

Mit der neuen Ansicht "Board" kann der Kalender übersichtlicher Termine, Aufgaben und E-Mails anzeigen sowie Notizen zu den Aufgaben und Terminen. Über "Board-Einstellungen" lässt sich diese Ansicht noch anpassen. An dieser Stelle können auch mehrere Kalender miteinander verknüpft werden.

Dazu kommt eine neue Pin-Ansicht von E-Mails. Wird diese aktiviert, zeigt Outlook die angepinnten E-Mails oben im Fenster an. Über den Menüpunkt mit den drei Punkten lassen sich neue Regeln für den Posteingang erstellen, die sehr viel einfacher zu konfigurieren sind als bei den Vorgängern.

