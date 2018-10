Das neue G Data-Partnerprogramm ging bereits am 1. September 2018 live. Dem breiten Publikum wurde es auf der it-sa Mitte Oktober 2018 in Nürnberg vorgestellt. Es setzt ganz klassisch auf vier Stufen: autorisiert, Silber-, Gold- und Platin-Partner. Die Einstiegshürde "autorisiert" hat Flierman bewusst niedrig gelegt, hierzu reicht schon ein Mindestumsatz mit G Data-Produkten in Höhe von 1.000 Euro jährlich. Immerhin winken schon den autorisierten G Data-Partnern Rabatte von 15 bis 20 Prozent.

Silber-Partner können schon mit Rabatten bis zu 25 Prozent rechnen, vorausgesetzt, sie setzen jährlich mindestens 10.000 Euro mit G Data-Lösungen um. Ab dieser Stufe leitet G Data auch schon Kundenanfragen ("Leads") an Partner weiter. Auf dem Gold-Level gibt es bereits bis zu 30 Prozent Preisnachlass, sofern mindestens 25.000 Euro jährlich mit den Produkten der Bochumer erlöst werden. Und wenn Partner noch mehr verkaufen können, können sie mit G Data eine spezielle Vereinbarung treffen und dürfen sich mit dem Prädikat "Platin" schmücken. Hierfür gibt es Rabatte bis zu 35 Prozent.

G Data Managed Service Partner

G Data möchte aber nicht nur reine Wiederverkäufer von on-premise-Lizenzen für sich gewinnen, sondern akquiriert derzeit fleißig Managed-Services-Partner. Denn diese Art an Kundenbeziehungen sind langfristig angelegt, da ist man nach Ansicht von G Data als Partner ein gern gesehener Gast beim Kunden. Um derart stabile Beziehungen zu dokumentieren, hat der Security-Hersteller auch Zahnbürsten auf der it-sa verteilt: "Stabile Beziehungen halten ein Leben lang" lautet das Channel-Motto von G Data.

Aktuell arbeitet G Data mit rund 150 zertifizierten Managed-Services-Partnern in Deutschland zusammen, selbstverständlich sollen es bald deutlich mehr werden. Hier sieht Flierman im Gegensatz zu US-amerikanischen Anbietern viele Vorteile bei einer Partnerschaft mit G Data: "Unsere Rechenzentren befinden sich alle in Deutschland und in unseren Produkten gibt es keine Backdoors." Nach Ansicht des G Data-Channel-Chefs haben mittlerweile auch viele Kunden die Vorteile der Managed Services erkannt.

G Data Academy

Selbstverständlich können G Data-Partner Managed Services nicht ohne Weiteres anbieten. Sie müssen sich vorher adäquat aus- und weiterbilden lassen. Und hier kommt die G Data Academy ins Spiel. Diese umfasst ein breites Portfolio an kostenlosen technischen und vertrieblichen Trainings. Am Ende einer jeden Schulung steht eine kleine Prüfung, nach deren Bestehen ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt wird.

G Data Partnerportal

Ebenfalls nach Amtsantritt von Flierman wurde das G Data-Partnerportal einer kompletten Runderneuerung unterzogen. Dort können Reseller nun ganz bequem die Lizenzen ihrer Kunden verwalten, diese also auch gegebenenfalls erweitern und verlängern.

Darüber hinaus liefert das Partnerportal allen interessierten Fachhändlern detaillierte Informationen über G Data-Produkte. Dort finden sich auch immer rechtzeitig Ankündigungen von Sonderverkaufsaktionen und attraktiven Marketingkampagnen. Natürlich kann dort jeder G Data-Partner seinen aktuellen Status einsehen, was die Zielerreichung betrifft.

Jedem Reseller ist es dort freigestellt, seine Stammdaten zu ändern, falls dies notwendig werden sollte, all seine Rechnungen sind dort ebenfalls einsehbar. Und selbstredend findet sich dort stets das aktuelle Programm Der G Data Academy. Alle Marketingmaterialien stehen dort ebenfalls zum freien Download zur Verfügung.