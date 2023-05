Auf der letztjährigen Channel-Konferenz in Athen war es der erklärte Wunsch der Barracuda-Partner, die Managed-Services-Division "Barracuda MSP" nicht mehr vom "Core"-Business zu trennen (ChannelPartner berichtete). In der Zwischenzeit wurden intern die Strukturen angepasst und Ende 2023 soll ein vereinigtes Partnerprogramm für alle Barracuda-Reseller ("MSP" & "Core") gelten, wie Jason Beal, Vice President, Worldwide Partner Ecosystems, ChannelPartner im Gespräch versicherte. "Die 'Core'- und MSP-Teams arbeiten Hand in Hand", so der seit Oktober 2022 als Channel-Chef agierende Manager bei der Eröffnung der Barracuda EMEA-Partnerkonferenz "Discover23" am 10. Mai in Dubrovnik.

Bei der Vorbereitung des neuen Partnerprogramms legte Beal viel Wert auf Empathie gegenüber den Barracuda-Channel: "Das Business unserer Partner muss noch stärker in unseren Fokus rücken". Einer internen Untersuchung zur Folge erwirtschaftet jeder Barracuda-Partner pro einem Dollar Lizenz-Umsatz weitere knappe drei Dollar Service-Umsätze im Schnitt. Der Höchstwert liegt hier laut Beal aber bei 5,57 Dollar, und in diese Richtung könnte es auch für andere Partner gehen, sofern sie ausreichend viel Pre-, Post- und Cloud-Services anbiete, meinte der Manager in Dubrovnik.

» Channel Excellence Awards Umfrage Welche Hersteller und Distributoren engagieren sich in besonderem Maß für den Channel? Das will die aktuelle Umfrage von ChannelPartner und CONTEXT herausfinden. Bewerten Sie jetzt mit und wählen Sie die Preisträger der Channel Excellence Awards 2024! Details zur Umfrage

Die EMEA-Partnerkonferenz 2023 war genauso gut besucht wie die Veranstaltung im Vorjahr in Athen. 220 Teilnehmer von 195 Partnerunternehmen aus 26 Ländern der Region Europa-Nahost-Afrika sind in südkroatische Stadt gekommen. Neben dem Update über Barracudas Geschäft in EMEA (plus 16 Prozent im Geschäftsjahr 2022), wurde in Dubrovnik auch ein neues Produkt vorgestellt: die SASE-Lösung (Secure Access Service Edge) soll Barracuda-Partner in die Lage versetzen, bis zu sechs Dollar Service-Erlöse pro ein Dollar Lizenzumsatz zu erwirtschaften.

An der SASE-Lösung haben die Barracuda-Entwickler drei Jahre gearbeitet, sie soll am 17. Mai der Öffentlichkeit vorgestellt und am 5. Juni freigeben werden. Und nach den Vorgaben von Chris Ross, dem Chief Revenue Officer (CRO) bei Barracuda, soll auch diese Lösung dazu beitragen, das Geschäft des Security-Anbieters in EMEA weiter wachsen zu lassen. Die Zielmarke ist ehrgeizig: In dem am 1. März gestartete Geschäftsjahr soll das Business in EMEA im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent zulegen. Natürlich sind auch hier die Vertriebspartner gefragt, immerhin erzielt der Security-Anbieter 73,3 Prozent seiner Erlöse im indirekten Vertrieb.

» ChannelPartner Kongress 2023 Auf dem ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive einem Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2023 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2023".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2023

Im Gespräch mit ChannelPartner erläuterte Michael Zajusch, VP Regional Sales bei Barracuda, seine Erwartungen an den neu an Bord genommenen Distributor TD Synnex. In Deutschland soll der Broadliner dazu beitragen, Microsoft-Partner als Reseller für den Security-Anbieter zu gewinnen. Mit ihne möchte Barracuda die eigenen Backup-Lösungen in Microsoft-365-Umgebungen unterbringen.

Die besten Barracuda-Partner ausgezeichnet

Im Rahmen seiner EMEA-Channel-Konferenz "Discover23" hat der Anbieter wie im Vorjahr seine erfolgreichsten Vertriebspartner geehrt. Zu den ausgezeichneten Resellern gehörte auch NetPlans Cloud Solutions - Deutschlands Barracuda-Partner des Jahres 2023.



Mehr zum Thema:

Barracuda Discover22 EMEA

SASE

Portfolio erweitert

Jason Beal

Tech Data als weiterer Distributor

Channel-Team in Deutschland erweitert