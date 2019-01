Nach Beobachtungen von Kaspersky wird die IT-Infrastruktur der Kunden zunehmend komplexer. Sie benötigen daher auf ihre spezifischen Anforderungen hin zugeschnittene Cybersicherheitslösungen samt dazugehöriger Dienste - von hybrider Cloud-Sicherheit über die Abwehr gezielter Angriffe bis hin zum Schutz industrieller Netzwerke (IoT-Security).

Auf diese neuen Marktanforderungen hat der russische IT-Security-Anbieter reagiert und ein neues auf der ganzen Welt geltendes Partnerprogramm "Kaspersky United" gelauncht. Diese Initiative bezieht alle Partnertypen ein, also Reseller, Service Provider und Systemintegratoren. Distributoren, Fachhändler und Systemhäuser erhalten dort ebenso Zugang zu Weiterbildungs-, Vertriebs- und Marketing-Toolkits wie sonstige IT-Dienstleister.

In "Kaspersky United" gelten folgende Partnerstufen: registriert, Silber, Gold und Platinum. Für diese Levels können sich Reseller durch eigene Lösungen (zum Beispiel für hybride Cloud-Sicherheit, Bedrohungsmanagement und -abwehr oder Betrugsprävention) oder durch eigene Dienstleistungen, etwa als Managed Service - oder als Managed Detection and Response-Provider beziehungsweise als Authorized Training Center, qualifizieren. Natürlich spielt der mit Kaspersky-Lösungen erzielte Umsatz auch eine wichtige Rolle bei der Einstufung.

Nachdem Kundenerwartungen nur noch mit neuartigen Services zu erfüllen sind, krempeln viele Kaspersky-Partner ihre Geschäftsmodelle komplett um. Peter Neumeier, Head of Channel Germany bei Kaspersky Lab, beschreibt die zunehmende Spezialisierungsbestrebungen seiner Partner: "Systemintegratoren richten beispielsweise in ihren Rechenzentren zunehmend Sicherheitszentralen ein, die sie als Service anbieten.



Wir registrieren auch vermehrt Partner, die sich auf Nischenbereiche spezialisiert haben und sehr spezifisches Know-how in Form von Security-as-a-Service, etwa Threat-Intelligence-Plattformen, bereitstellen. Darüber hinaus steigen immer mehr kleine und mittelständische Dienstleister auf ein IT-Outsourcing-Modell um; auch Managed Service Provider folgen zunehmend diesem Beispiel. Als Anbieter müssen wir diese Trends berücksichtigen und Bedingungen schaffen, damit der Channel effektiv arbeiten kann und jeder unserer Vertriebspartner die Möglichkeiten findet, seinen Kunden die besten Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Diese Maxime wollen wir durch ,Kaspersky United' fördern."

Partner schneller zum Erfolg führen

In der nächsten Phase von "Kaspersky United" wird das Partnerportal aktualisiert. Dort finden sich dann zahlreiche Whitepaper, Webinare, Wettbewerbsvergleiche, Zertifizierungen und weitere wichtige Informationen.

In "Kaspersky United" erhalten neue Partner Zugang zu speziell konzipierten Onboarding-Schulungen und Ressourcen, um sicherzustellen, dass ihnen alles, was sie benötigen, vorliegt, damit sie möglichst rasch mit dem Verkauf der Kaspersky-Lösungen starten und schnell möglichst hohe Erträge dabei erzielen können.

Basilius J. Niedermeyer, Vorstand bei CyProtect, ist voll des Lobes über das neue Partnerprogramm: "Mit den Produkt- und Lösungsspezialisierungen können wir schneller wachsen und unsere fachliche Kompetenz bei neuen Herausforderungen unserer Kunden noch mehr zum Ausdruck bringen."

