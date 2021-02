Im Channel macht Acronis einen sehr guten Job. Das belegt zum Beispiel die exzellente Platzierung des Softwareherstellers in der 2021er Ausgabe der Channel Excellence Awards. Und passend dazu berichtet der Anbieter, 2020 rund 30 Prozent mehr Reseller für sich gewonnen zu haben. "Allein in Deutschland arbeiten wir nun mit 7.000 kaufenden Partner zusammen", berichtet Markus Fritz, seit März 2020 als Channel-Chef für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) verantwortlich.

Acronis' neues Partnerprogramm basiert auf dem Feedback aus dem Channel. So wünschten sich Reseller mehr Unterstützung beim Abverkauf von neu auf den Markt eingeführten Produkten. Dem trägt nun der Hersteller Rechnung und erleichtert seinen Vertriebspartnern den Aufstieg in höhere Programmstufe, was unmittelbar mit finanziellen Vorteilen verbunden ist, etwa mit höheren Rabatten und MDF-Geldern (Marketing Development Funds).

"Die Einordnung unserer Partner in die unterschiedlichen Programmstufen (registriert, autorisiert, Gold und Platinum) orientiert sich nicht nur an dem mit unseren Produkten erzielten Umsätzen, sondern auch am Engagement unserer Reseller", so Fritz im Gespräch mit ChannelPartner. Unter Engagement versteht der Channel-Chef etwa Menge und Tiefe der von den Acronis-Partner geleisteten Weiterbildungsmaßnahmen und daraus gewonnenen Zertifizierungen - technischer und vertrieblicher Natur. Die Acronis-eigene "CyberFit Academy" bietet derzeit alle Schulungen online an - entweder als Live-Veranstaltungen mit hoher Interaktivität oder auch aus der Konserve.

Managed Service Provider im Fokus

Managed Service Provider (MSP) können mit Zuwachs der eigenen technischen Expertise auf eine höhere Stufe aufsteigen - etwa mit der Integration der Acronis-Produkte in die eigenen Systeme, oder mit höherem Automatisierungsgrad bei der Auslieferung der eigenen Services. Hier weiß der Channel-Chef von einem kleinen Partner zu berichten, der mit nur einer Handvoll an Mitarbeitern auch große Kunden betreuen kann.

Die Pandemie hat dem Hersteller und seinem Channel in die Hände gespielt: "Mehr Kunden als je zuvor wollen auch in Deutschland mit MSPs zusammenarbeiten und Cloud-Lösungen konsumieren", so Fritz zu ChannelPartner. In der Tat, bei den neu hinzugewonnen Partnern waren Managed Service Provider überdurchschnittlich vertreten. In Deutschland arbeitet Acronis bereits mit 700 MSPs zusammen. "Und wir wollen noch viel mehr unserer Reseller zu MSPs transformieren", betont Fritz. Besonders viel Potential sieht hier der Channel-Manager bei der Installation und dem Betrieb von Zusatzlösungen für die gesamte Microsoft-365-Palette, etwa bei der Sicherung der Microsoft Teams-Workloads.

Auch diesem Anliegen trägt das neue "CyberFit" genannte Partnerprogramm von Acronis Rechnung. Partner, die Cloud-basierte Lösungen ihren Kunden bereitstellen, werden höher vergütet, als Wiederverkäufer von klassischen On-Premises-Produkten. Im März 2021 wird Acronis an seine Partnern neuen Marketing- und Vertriebsmaterialien ausliefern - mit zusätzlichen Werkzeugen für die eigene Marketing-Automatisierung und zur Verlängerung von Managed Service-Verträgen. Auch die persönliche Unterstützung der Reseller durch Acronis wurde deutlich erhöht, allein in der DACH-Region sind 23 Sales-Mitarbeiter nur für Vertriebspartner zuständig. Hinzu kommt erweiterter technischen Support seitens des Herstellers, der damit schnellere Reaktionszeiten verspricht.

Ebenfalls im März möchte Hersteller sein neues Partnerportal eröffnen. Dort können Wiederverkäufer leichter als bisher ihre Konten verwalten und einfacher mit den Partner-Account-Managern von Acronis ins Gespräch kommen. Die Unterstützung der Distributoren ADN, Also, Ectacom, Ingram Micro und Tech Data kommt noch obendrauf.

Ein deutscher Acronis-Partner, Busymouse, hat bereits vorab erste Erfahrungen mit den Funktionen des neuen Partnerprogramms sammeln können: "Wir konnten uns schon immer darauf verlassen, dass Acronis die Anforderungen unseres Unternehmens versteht. Mit dem neuen Partnerprogramm zeigt Acronis dieses Verständnis noch besser. Dieses Programm bietet Anreize für eine stärkere Partnerschaft, sodass wir in der heutigen wandlungsfähigen Bedrohungslandschaft noch besser geschützt sind", berichtet Thimo Groneberg, Managing Director bei Busymouse in Deutschland.

Auch Marktforscher beurteilen das neue Partnerprogramm von Acronis positiv: „In der heutigen digital orientierten Welt müssen Anbieter sich einfach und effizient mit Partnern vernetzen können, um das Benutzererlebnis zu optimieren. Das neue #CyberFit Partnerprogramm von Acronis ist genau für diese Art von Beziehung ausgelegt. Durch die Verbesserung dieses Angebots in den vergangenen Jahren hat Acronis sein Engagement für umfassenden Marketing- und Technik-Support sowie die finanzielle Unterstützung für seine Partner demonstriert – nicht nur heute, sondern auch auf die Zukunft ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Cyber Protection-Lösungen“,betont Phil Goodwin, Research Director bei IDC.

