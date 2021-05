Wie die ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH aus Bochum weiter mitteilt, müssen Gründer ihr Geschäft krisensicher, zukunfts- und wettbewerbsorientiert aufstellen. Die Cloud-Spezialisten des VAD ADN bieten Gründern an, sie in Form einer neuen Startup-Kampagne ganzheitlich zu begleiten - von der Strategie, über die technische Umsetzung in der Cloud bis hin zum Vertrieb der Software.

Startups stehen vor der Entscheidung, wie sie die eigens entwickelte Software hosten sollen. Wählt man statt des lokalen Rechenzentrums nicht besser eine sichere und skalierbare gehostete Cloud? Genau hier unterstützt die neue ADN Startup-Kampagne mit sechs Standardpaketen oder einem individuell-zugeschnittenen Angebot.

„In erster Linie wollen wir die Grundlagen von Microsoft Azure erklären, die Möglichkeiten für ein erfolgreiches Cloudbusiness klar skizzieren und transparent machen, warum sich Microsoft Azure so gut für Startups eignet“, erklärt Thilo Schumacher, Business Development Manager bei der ADN Distribution GmbH. „Zur Skalierbarkeit und Finanzierung, geben wir die entscheidenden Ratschläge.“

Finanzielle Förderung und Support

Neben einer intensiven 1:1 Beratung machen Flexibilität und Geschwindigkeit, der Kompetenzmix sowie Fördergelder und diverse Incentives das Angebot attraktiv. Etwa das kostenlose Azure-Volumen von bis zu 1.000 Euro zum Test der Prototypen oder der Demoumgebung sowie Reseller-Discounts auf Azure-Ressourcen für Wiederverkauf und Eigenverbrauch.

Dazu können bereits Azure agierende eine Prüfung ihrer Cloud-Strategie vornehmen lassen oder ihre Applikation einem Quality-Check unterziehen. ADN hilft außerdem in den geschäftsentscheidenden Bereichen Marketing, Vertrieb und Social Media – auch über die Erschließung weiterer Marketing-Budgets für die Starter.

„Unser Startup-Programm nimmt quasi die Vermittler- und Verstärkerrolle ein“, so Schumacher weiter. „Denn erst durch unseren Erfahrungsschatz und die Verknüpfung der zumeist für Neulinge undurchsichtigen Pfade im Cloud-Geschäft, führen wir Startups über eine Skalierung ihrer Idee am Markt über das Microsoft Azure Umfeld direkt zum Ziel: dem Erfolg.“

Weitere Informationen zur neuen Kampagne gibt es bei ADN unter diesem Link.