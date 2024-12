Die Wortmann AG präsentiert das Terra Mobile Gamer Elite 3 Ultra 7 als neuestes Highlight ihrer Gaming-Produktlinie. Das High-Performance-Notebook wurde speziell für anspruchsvolle Gamer und kreative Köpfe entwickelt, die keine Kompromisse eingehen möchten, heißt es aus der Zentrale im ostwestfälischen Hüllhorst. Zum Terra-Notebook gesellt sich das MSI Handheld Claw A1M, das für Spielespaß mit PC-Power steht.

Mobiles Gaming mit Ultra-CPU

Das Terra Mobile Gamer Elite 3 Ultra 7-155H W11P bietet für die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 1.999 Euro eine Intel Core Ultra 7 155H-CPU, 32 GB DDR 5-RAM und eine Nvidia GeForce RTX 4060 Grafikkarte mit 8 GB Speicher. Das soll laut Hersteller für intensive Anwendungen und Spiele reichen. Als "kleiner Bruder" des Terra Mobile Gamer Elite 5 entworfen, verfügt er zudem über eine Terabyte-SSD für schnelles Laden und Speichern.

Das schlank wirkende 16-Zoll-Notebook wiegt keine zwei Kilo und kommt mit hochauflösendem 2.560 x 1.600 Pixel-Display im edlen Alugehäuse in den Fachhandel. Wireless stehen Bluetooth 5.3 und WiFi 6 zur Verfügung. Dazu kommen mehrere USB-Schnittstellen, die Thunderbold 4 und DisplayPort unterstützen sowie LAN- und Headset-Anschluss. Das Terra Mobile Gamer Elite 3 Ultra 7-155H W11P wird mit Windows 11 Pro ausgeliefert.

Handheld Claw von MSI

Neben dem neuen Terra Notebook ergänzt die Wortmann AG ihr Portfolio um den innovative Handheld MSI Claw A1M-059 - einen echten PC mit KI-CPU im Look eines Videospielecontrollers. Das Gerät mit dem 7-Zoll großen Touch-Display in Full-HD-Auflösung strotzt allerdings nur so vor Rechenleistung. Im Inneren arbeitet ein Intel Core Ultra 7 155H-Prozessor, der in Kombination mit 16 GB DDR 5-RAM und einer schnellen Ein-Terabyte-SSD durchaus überzeugen kann.

Für die Grafik sorgt der integrierte Intel Arc-Chip, der das 500 nits helle und 120 Hz schnelle IPS-Display mit Bildern versorgt. Ein Thunderbold 4-Anschluss, der DisplayPort und USB-C mit PowerDelivery unterstützt, WiFi 7, Bluetooth 5.4 sowie ein Headset-Anschluss fehlen auch nicht. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 929 Euro biete der Handheld ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist Wortmann überzeugt. Der 675 Gramm leichte MSI Claw A1M-059 wird mit Windows 11 Home ausgeliefert.

Wortmann legt bei beiden Geräten für begrenzte Zeit das Intel Holiday Bundle dazu. Es bietet sechs Monate lang gratis Ubisoft+ Classics sowie das Game Assassins Creed Shadows. Weitere Details und die Händlerpreise gibt es nach Anmeldung bei Wortmann.