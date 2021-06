Als Blackbery Ende November 2018 den KI-Experten Cylance für 1,4 Milliarden Dollar übernahm und diese Akquisition im Februar 2019 abschloss, begann für den einstmaligen Smartphone-Hersteller der endgültige Wandel zum Cyber-Security-Anbieter. Denn Cylance hat eine Technologie entwickelt, die mit Hilfe von "Künstlicher Intelligenz" (KI) so genannte "Zero Day"-Attacken wirksam abwehren kann. Auch vor Ransonware soll man damit gefeit sein, so die Überzeugung von Blackberry.

Angesichts der in den vergangenen zwei Jahren massiv angestiegenen und nach wie vor sehr angespannte Sicherheitslage im Internet verwundert es nicht, dass Kunden derzeit den IT-Security-Anbietern im wahrsten Sinne des Wortes "die Bude einrennen". Das spürt auch Blackberry, wie der dort seit 13 Jahren residierende Head of EMEA Channel, Axel Conrad, im Gespräch mit Channel Partner bestätigt.

Und um seine Kundenbasis schnell zu vergrößern, hat Blackberry am 1. Juni 2021 ein Incentive für die eigenen Vertriebspartner ins Leben gerufen. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Value Added Reseller (VARs), Systemintegratoren (SIs) und Managed Security Service Provider (MSSPs) der Stufen Gold, Platin und Emerald.

» Workshop am 24. Juni In dem kostenfreien digitalen Channel Workshop am Donnerstag, den 24. Juni, ab 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit "Zero Trust"-Ansätzen vor unbekannten Gefahren aus dem Cyberraum schützen können. Hier kostenfrei anmelden

Vertriebsmitarbeiter und Sales Engineers der Blackberry-Partner, die einen Neukunden gewinnen und dabei den Auftragswert von 1.000 Euro überschreiten, dürfen sich über eine Prämie freuen. Die Höhe dieser Prämie kann bis 24 Prozent des Auftragswertes betragen. Und diese Prämie teilen sich der an der Neukundenakquise maßgeblich beteiligter Vertriebsmitarbeiter und sein Sales Engineer im Verhältnis eins zu drei. Denn laut Conrad liegt Arbeitsleistung des Sales Engineers bei der Akquise eines Neukunden deutlich höher als die des Vertrieblers.

Die Prämienaktion ist auf Neuabschlüsse in den Bereichen Unified Endpoint Security (UES), Unified Endpoint Management (UEM), Critical Event Management (CEM) und auf BlackBerry Guard-Projekte mit Neukunden beschränkt.