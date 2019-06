In ihrer neuen Funktion leitet Petra Semle das komplette Account Management-Team von CJ Affiliate in München und berichtet direkt an den Regionalvizepräsidenten Tobias Allgeyer.

Semle ist bereits seit 2012 bei CJ Afilliate tätig. Zu Beginn als Senior Key Account Manager und später als Account-Direktor trug sie die Verantwortung für die Entwicklung und den Erfolg des Kundensegments "Advertiser" bei CJ. Dabei betreute sie eine Vielzahl an international operierenden Kunden und sorgte für ihren strategischen Ausbau. In ihrer neuen Position als Head of Client Services soll sie sich stärker auf die Zufriedenheit und das Wachstum aller Kunden fokussieren.

Im Account-Management-Team von CJ gab es fünf weitere Neuzugänge: Lorenz Settari, Marco Föll, Denise Sick, Alexander Weber und Melina Sahl. Semles Account Management-Team ist für die Beratung und Entwicklung der Affiliate-Programme von CJ zuständig - inklusive der Promotions, der Gestaltung der Werbemittel und der Preisfindung. Auch die Publisher-Akquise sowie das Reporting gehören zum Verantwortungsbereich dieser Truppe.