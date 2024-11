Gut zwei Jahre lang war Piet Schoutteten als Director und Head of Channels DACH, EE & Nordics bei Commvault für den Channel im deutschsprachigen Raum zuständig. Nach seinem Wechsel zu LeadHunter hat Commvault die Position leicht verändert und zügig neu besetzt: Nevzat Bucioglu übernimmt als Director Channel & Alliance EMEA Central die Verantwortung.

Bucioglu kann auf über 20 Jahre Sales-Erfahrung zurückblicken - den Großteil davon in der Storage-Branche, zuletzt bei Vast Data als Director Partner Pathways DACH & Eastern. Frühere Stationen waren bei Hitachi Vantara, Infinidat und Pure Storage, dessen Partneraktivitäten er rund fünf Jahre lang leitete und ausbaute. In der Zusammenarbeit mit den Commvault-Technologiepartnern möchte Bucioglu nun zusammen mit dem Commvault-Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz ebenfalls voll auf den Channel setzen.

"Ich freue mich sehr, zu Commvault zu kommen, in einer Zeit, in der das Verschmelzen von Datensicherheit und Datensicherung angesichts zunehmender Cyberkriminalität, der Hybrid Cloud und der digitalen Transformation wichtiger und komplexer denn je ist", sagt Bucioglu. "Für diese Aufgabe, welche die Integration auch von Sicherheits-Tools in Cyberresilienz-Plattformen erfordert, bauen wir bei Commvault auf ein starkes Ökosystem sowohl von innovativen Technologie-, vor allem aber auch von leistungsstarken Distributionspartnern. Daher bleibt für Commvault das Hundertprozent-Commitment zum Geschäft über unsere Partner unumstritten.

"Wir wissen, was wir unseren Channel-Partnern verdanken und setzen alles daran, um unsere gemeinsamen Erfolge fortzuschreiben", betont auch Frank Dehne, Managing Director Germany bei Commvault: In der digitalen Datenlandschaft ist es für Unternehmen entscheidend, mit den richtigen Partnern Lösungen zur Cyberresilienz wirksam und effizient einzusetzen. Mit Hilfe unserer Distributoren und Reseller können Kunden Risiken analysieren, Gefahren frühzeitig erkennen und sich darauf vorbereiten, im Ernstfall Daten, Systeme und Applikationen erfolgreich wiederherzustellen."

