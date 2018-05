Die Nfon AG hat die Ernennung von Gernot Hofstetter als Geschäftsführer der österreichischen Nfon GmbH bekanntgegeben. Hofstetter verantwortet die Bereiche Sales in Österreich und zusätzlich in der Region CEE. Er folgt auf Markus Krammer, Vice President Products & New Business, der seit Januar die GmbH als Interims-Geschäftsführer leitete. Hofstetter berichtet direkt an César Flores Rodríguez, CSO der Nfon AG.

Die langjährige Erfahrung Hofstetters begründet sich zuletzt auf über 13 Jahre leitende Vertriebstätigkeit bei Interoute Austria, wo er unter anderem als Director Sales Austria tätig war. Davor können weitere Engagements seiner insgesamt rund 20-jährigen Branchenaktivität, etwa bei MCI Worldcom oder KPN Qwest, genannt werden.

César Flores Rodríguez zur Personalie: "Österreich ist einer der Schlüsselmärkte in Europa und Gernot wird auch in CEE einen wesentlichen Teil zur Erfüllung unserer Wachstumsstrategie beitragen. Es gilt, ein enormes Marktdurchdringungspotenzial zu nutzen. Wir wollen die Nummer Eins in Europa werden."

"Der wirtschaftliche Erfolg der Nfon AG basiert auf einem starken Geschäftsmodell", erklärt CEO und CFO Hans Szymanski. "Unser enormes Wachstum in den vergangenen Jahren ist getrieben von einem strukturellen Wandel im Telekommunikationsmarkt und dem zunehmenden Willen von Unternehmen, ihre Kommunikationsorganisation effizienter, flexibler sowie sicherer und günstiger zu gestalten. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Gernot."

"Die digitale Transformation weiter voranzutreiben, ist eine großartige Aufgabe", betont Gernot Hofstetter. "Mit Nfon legen wir unseren Schwerpunkt auf ein erstklassiges Kundenerlebnis und höchste Datensicherheitsstandards. Österreich und Ost-Europa spielen eine wichtige Rolle in der europäischen Digitalisierung. Nfon bietet eine erstklassige und hochskalierbare Technologieplattform für die Zukunft der Business-Kommunikation."

