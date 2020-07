Die Nfon AG beruft Markus Krammer zum Managing Director des Nearshore Centers, das im September 2020 in Lissabon eröffnet werden soll. Er bleibt weiterhin verantwortlich für die Unternehmensbereiche Mergers & Acquisitions sowie Business Development und übernimmt zudem die Einkaufsverantwortung für die Nfon Gruppe.

Seit seinem Wechsel zu Nfon 2016, hat Krammer die Produktstrategie und das Portfolio maßgeblich geprägt. Unter anderem das Kernprodukt Cloudya, Ncontactcenter oder Nvoice for Microsoft Teams. Krammer berichtet zukünftig als Managing an Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer der Nfon AG.

Nfon will noch europäischer werden

„Mit Markus haben wir eine hervorragende und professionelle Basis des Produktmanagements auf höchstem Niveau etabliert“, kommentiert CTO Koopmann. „In Europa spielt die Nfon AG mit ihrem Produktportfolio bei der Digitalisierung der Businesskommunikation eine zentrale Rolle.“

„Wir schätzen Markus visionäre Sicht einer sich digitalisierenden Produktwelt und seine wertvolle Expertise des internationalen Marktgeschehens sehr“, so Hans Szymanski, CEO und CFO der Nfon AG. „Jetzt gilt es, mit absolutem Fokus den neuen Entwicklungsstandort in Lissabon aufzubauen und als fruchtbaren und wichtigen Teil des Unternehmenserfolgs von Nfon zu etablieren.“

Entwicklungsgeschwindigkeit an Marktveränderungen anpassen

Nachfolger als VP Product Management wird Stefan Walcz, der insbesondere die Bereiche Produktentwicklung und Technik enger vernetzen soll. Die Kunden- und Partnerlandschaft soll zudem als zentrales Stakeholder-Bündnis für eine kontinuierliche Entwicklung der Produkte beitragen. Weiterhin soll der ehemalige Team Lead für Agile Program Management die Agilität als Leitbild für den Kernbereich Produktentwicklung etablieren.

Seit einem Jahr ist Stefan Walcz Mitglied der Mannschaft von Jan-Peter Koopmann an den er auch weiterhin berichtet. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Softwareunternehmen mit, zeichnete in der Vergangenheit auch als Gründer und Geschäftsführer der Roqsta GmbH für Softwareentwicklung, Systembetrieb und Consulting verantwortlich.

„Entwicklungsgeschwindigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sind entscheidend und mit Stefan haben wir einen Spezialisten der Agilität und Produktmanagement strategisch verknüpfen wird“, sagt CTO Koopmann zur Personalie. „Stefan kann sich auf ein hervorragendes Team freuen und die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers ausbauen.”