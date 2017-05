Jürgen Städing wird bis Ende Juni 2017 die Nfon AG verlassen. Der Naturwissenschaftler ist seit über zwanzig Jahren in leitenden Positionen der ITK vertreten. In den letzten Jahren war Städing insbesondere für die Produktentwicklung des Kommunikationsanbieters zuständig und wurde als Chef-Stratege (CSO) im Management des Unternehmens vorgestellt.

Bei seinen Stationen im Produkt- und Einkaufsmanagement in Unternehmen wie IPConsult, Nextra oder Tiscali legte er die Grundlage für seine Geschäftsführungsqualitäten, die er ab Juni 2003 für die SpaceNet AG ausübte. Bis zu seinem Wechsel 2009 zur Nfon übernahm Städing die Verantwortung für das Marketing, den Einkauf und die Geschäftsentwicklung bei den Münchener Spezialisten für Internet-Software.

"Jürgen Städing wird zum 30. Juni die Nfon AG auf eigenen Wunsch verlassen. Jürgen Städing hat in den vergangenen mehr als acht Jahren insbesondere im Bereich der Produktentwicklung einen wesentlichen Anteil zum Erfolg der Nfon AG beigetragen. Wir danken ihm an dieser Stelle herzlich und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg", so die offizielle Stellungnahme des Unternehmens. (KEW)

