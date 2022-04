Die Ende des vergangenen Jahres von NFON vorgestellte Videokonferenzlösung Cloudya Meet & Share ist ab sofort verfügbar. Die Plattform ermöglicht nach Aussage von Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer bei NFON, "unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integrationen zahlreicher CRM- und Collaboration-Tools". Außerdem sei sie "Made in Germany" und konform mit den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Hybride Arbeit im Fokus

Bei der Entwicklung von Cloudya Meet & Share hat sich NFON nach eigenen Angaben auf hybride Arbeitswelten konzentriert, also um etwa Teams mit modernen Funktionen effizientes Arbeiten sowohl im Büro, Zuhause oder unterwegs zu ermöglichen. An den Audio- und Videokonferenzen können jeweils bis zu 25 Personen teilnehmen.

Die Lösung unterstützt zudem Screensharing, das Teilen von Meeting-Links sowie eine telefonische Einwahl in Konferenzen. Dazu kommen interaktive Funktionen wie ein virtuelles Handheben bei Fragen oder auch das optionale Stummschalten von Teilnehmern. Laut NFON lassen sich zudem mehr als 60 der gängigsten CRM-Plattformen integrieren.

Auch in Zukunft will das Unternehmen nach Aussage von CEO Klaus von Rottkay "seine Position im entstehenden Markt für integrierte Business-Kommunikation weiter ausbauen". Insbesondere werde man sich weiter auf die Wachstumsmärkte Unified Communications as a Service (UCaaS) und Contact Center as a Service (CCaaS) konzentrieren. Vor kurzem hatte NFON bereits mit dem Contact Center Hub eine eigene CCaaS-Lösung gelauncht.