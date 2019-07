Nach einer Verstärkung seines Engagements in Italien sowie in Österreich und Osteuropa vor wenigen Monaten zieht es den Anbieter von Cloud-Telefonie-Lösungen Nfon nun in den Westen. Das Unternehmen hat eine Niederlassung in Paris eröffnet. Frankreich ist das 15. Land, in dem Nfon nach eigenen Angaben aktiv ist.

Laut Hans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Nfon, ist Frankreich "einer der wichtigsten Schlüsselmärkte für Cloud-Telefonie überhaupt". Auch Laurent Lhermitte ist überzeugt, dass Frankreich viel Raum für Wachstum biete. Der ehemalige Manager bei Completel, QuesCom und iQsim übernimmt die Rolle des Geschäftsführers bei Nfon France. Nach Aussage von César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer von Nfon, ist Lhermitte ein erfahrener Channel-Profi in Frankreich.

