Der neue Head of Channel bei der Nfon AG verantwortet die Teams Channel Manager, Inside Sales, Frontdesk & Clearing Nfon/DTS in Deutschland, die Regionalleiter sowie den Partner- und Kundenservice für die Deutsche Telefon Standard. Für den neu gegründeten Geschäftsbereich New Partner Business ist Lars Blaschke ebenfalls zuständig.

Diplom-Wirtschaftsingenieur Lars Blaschke war zuvor Direktor beim Beratungsunternehmen Atreus, die unter anderem Interims-Manager in Transformationssituationen stellen. Seine Expertise zum Bereich Kommunikation stammt nicht zuletzt aus über 17 Jahren bei Telefónica sowie Stationen bei Payback und Vodafone. Blaschke berichtet in seiner neuen Position direkt an Thomas Muschalla.

"Lars ist ein Mann des Channels, weiß um die Wichtigkeit der Partnerlandschaft und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt an Board", so Thomas Muschalla, Vice President Sales Deutschland. "Nfon verstärkt das Engagement zur Neugewinnung von Partnern massiv. Dies gilt für die Europäischen Ländergesellschaften, aber auch insbesondere für Deutschland, wo wir den Aufwand vervielfachen. Unser hiesiges Partnergeschäft wird von der enormen Erfahrung von Lars profitieren."

"Nfon und die Deutsche Telefon Standard sind mit der Partnerkommunikation mustergültig aufgestellt und die Anforderungen werden vielfältiger", erklärt Lars Blaschke, Head of Channel bei Nfon. "Grundlage für die künftige Entwicklung meiner Teams ist die Weiterentwicklung der Partner und Channel Sales-Strategie für den deutschen Markt. Mein Hauptaugenmerk wird auf einer bestmöglichen Partner Journey bestehender und zukünftiger Partner liegen."

