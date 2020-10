Der Partnertag von Nfon fand am 15. Oktober 2020 zum ersten Mal nur in rein digitaler Form statt, die Vertreter der Unternehmensleitung selbst waren von einem TV-Studio in München der Online-Konferenz zugeschaltet. Von dort verkündete César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer bei der Nfon AG, die Verdopplung der Nebenstellen in den vergangenen zwei Jahren: "Mehr als 400 Mitarbeiter blicken heute mit Stolz auf 500.000 Nebenstellen. Der Bedarf für Public Cloud-Lösungen in Europa ist mit 135 Millionen Nebenstellen enorm, den mehr und mehr sich digitalisierenden Markt bedienen wir."

Für den virtuellen Partnertag haben sich insgesamt 477 Teilnehmer von deutschen Nfon-Partnern angemeldet und ihnen prophezeite Rodríguez, dass sie künftig so viel zu tun bekommen, wie noch nie zuvor: "In den kommenden zwei Jahren wird sich in Deutschland die Nachfrage nach Cloud basierten TK-Anlagen verdreifachen".

Thomas Muschalla, Vice President Sales Germany bei Nfon, berichtete, dass die Integration der Anfang 2019 übernommenen Deutsche Telefon Standard AG, so gut wie abgeschlossen sei. Zwar gäbe es nach vor noch zwei Partnerprogramme und zwei Partnerbeiräte, doch ein Fünftel aller Partner verkauft mittlerweile die TK-Lösungen beider Unternehmen - vor einem Jahr war dies nur bei fünf Prozent der Partner der Fall. "Die Vision vom konvergenten Partner ist2020 Wirklichkeit geworden", meinte Muschalla, "die Individualität bleibt trotzdem nicht auf der Strecke. So wurden auch die nach wie vor getrennte Partnerprogramme beider Marken auf den neuesten Stand gebracht, denn laut Muschalla haben sich beide Partnerprogramm bis dato sehr gut bewährt.

Und der Vertriebsleiter konnte in München seinen Partnern noch eine weitere gute Nachricht überbringen: Ab dem 1. November 2020 steht ihnen ein neues Order-Management-Tool zur Verfügung. Damit vereinfachen sich alle mit einem Projekt verknüpften Prozesse deutlich. Von der Lead-Weitergabe, über die Erstellung und der Versand der Angebote samt automatischer Preiskalkulation bis hin zu digitaler Unterschrift des Kunden auf dem Vertrag - all diese Schritte erfolgen rein digital. Erste Nfon-Pilot-Partner haben mit dem neuen Order-Management-Tool bereits gute Erfahrungen gesammelt.

Darüber hinaus wurden auf dem Online-Partner-Event von Nfon auch neue Produkte vorgestellt, etwa "CentrexX 3.0", das neue Release der Telefonanlage der Deutsche Telefon Standard, das noch in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen soll. Die Nfon-Plattform "Cloudya" erhält im zweiten Quartal 2021 via CTI weitere Anbindungsmöglichkeiten an Fremdprodukte, unter anderem an Microsoft Outlook und Teams sowie an Systeme von Salesforce und SAP. Es sind insgesamt über 60 Anwendungen, die an "Cloudya" angekoppelt werden können. Bereits im ersten Quartal 2021 soll "Nconnect Voice" freigegeben werden, Nfons neuen "SIP Trunk", der nicht nur in Deutschland sondern in ganz Europa zum Einsatz gelangen soll.

Im Rahmen der digitalen Ausgabe der Partnerkonferenz stellten einige Nfon-Partner ihre Erfolgsgeschichten vor. Und der TK-Anbieter selbst gab den anwesenden Partnern eine Sales-Inspirationen mit auf den Weg, etwa wie die eigene Website gestaltet werden sollte, um Kunden dazu zu bringen, mit ihm zusammen zu arbeiten. Im Gespräch mit ChannelPartner gab Muschalla auch zu, dass vor allem deutsche Nfon-Partner sich mit der Neukundenakquise schwertun: "Dafür sind sie technisch bestens informiert." Nicht zuletzt deshalb wird Nfon 2021 einen Fokus auf die vertriebliche Ausbildung seiner Partner legen. Und natürlich ist der TK-Anbieter - angesichts des boomenden Marktes - ständig auf der Suche nach neuen Vertriebspartnern. Hier hofft Muschalla auf die tatkräftige Unterstützung der Distributoren.

