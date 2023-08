Die Nfon AG, europäischer Anbieter für Cloud-Businesskommunikation, kündigt die Partner Days 2023 an. Am 07. September trifft man sich in Hamburg, am 12. September in München, am 14. September in Frankfurt am Main und zuletzt am 19. September 2023 in Berlin. Das Ziel der Nfon & DTS Partner-Roadshow ist es voneinander zu lernen, um gemeinsam erfolgreicher Geschäfte zu machen, heißt es weiter aus München. So werden, neben Breakout Sessions mit Inhalten vom Hersteller, auch Partner über erfolgreiche Projekte berichten. Für das Networking sorgt zum Abschluss eine Abendveranstaltung.

In die Nähe der Partner

"Exponentieller Technologiefortschritt beeinflusst kontinuierlich unser aller Arbeitsweise - rasend schnell", sagt Thomas Muschalla, Vice President Sales Germany der Nfon AG. "Methoden, Prozesse, Anwendungen brauchen Lösungen für die Zukunft. Wir bieten unseren Partnern eine Plattform für den Austausch untereinander und werden ihnen zuhören und lernen, was sie beschäftigt um sie noch schneller, besser und verlässlicher unterstützen zu können."

"Wir freuen uns sehr auf die Roadshow, die wir bei allem Ernst und Business Talk aber auch locker und mit etwas Humor begehen wollen", ergänzt Muschalla. "Deshalb ist es uns eine große Ehre Katrin Hansmeier als ausgewiesene Humorexpertin bei allen vier Events dabeizuhaben." Katrin Hansmeier ist Diplom-Schauspielerin, Autorin sowie Expertin am Deutschen Institut für Humor und aus zahlreichen Theater-, Kino- und TV-Produktionen wie dem "Tatort" bekannt.

Nfon- und DTS-Vertriebspartner können sich an einen Standort ihrer Wahl unter diesem Link anmelden. Dort finden sich auch weitere Informationen zur Veranstaltung, den jeweiligen Standorten und die Agenda.