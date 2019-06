Die Nfon AG und die vor kurzem übernommene Deutsche Telefon Standard AG kündigen heute gemeinsam die wechselseitige Vertriebsoption für beide Partnerlandschaften an. So können Nfon-Partner ab sofort den SIP-Trunk der DTS in ihr Portfolio aufnehmen und die DTS-Partner das Portfolio der Nfon AG. Die Zertifizierung für das Nfon-Portfolio ist für DTS-Partner kostenfrei.

Eine Schulungsinitiative soll beiden Partnergruppen den Einstieg in die jeweilige Produktwelt erleichtern. Für die DTS-Partner sind zweitägige Präsenzschulungen an fünf verschiedenen Standorten vorgesehen, für Nfon-Partner sind 45-minütige Verkaufs-Webinare zum Thema SIP-Trunk geplant.

Die individuellen Zielvereinbarungen mit den Partnern bleiben bestehen und mehr noch: „Ein Nfon-Partner kann zum Beispiel mit verkauften DTS-Produkten sein Zielkonto auffüllen“, erklärt Thomas Muschalla, Vice President Sales Deutschland, Nfon AG. „Das dient unter anderem als ein Anreiz für Nfon-Partner, den SIP-Trunk als Zusatzprodukt aufzunehmen.“

„Es hat sich herausgestellt, dass beide Unternehmen innerhalb der Nfon-Gruppe kaum eine Partnerüberschneidung haben“, ergänzt Thomas Muschalla. „Deshalb ist die Sales-Offensive für alle Partner eine neue Möglichkeit, eine noch größere Vielfalt anzubieten und noch stärker zu wachsen. Der Riesenvorteil: Vielfalt aus einer Hand, Vielfalt aus einer Gruppe.“

Welcome-Bonus für die Partner

„Der SIP-Trunk der Deutschen Telefon Standard ist definitiv ein hochinteressantes Produkt für die Partnerlandschaft von Nfon“, so Ulrich Petry, Geschäftsführer der Deutsche Telefon Standard. „Dieses Vermarktungspotenzial fördern wir. Alle Nfon-Partner erhalten bis zum 30. Juni 2019 einen garantieren Welcome-Bonus, das heißt, Nfon-Partner mit einer Vertriebspartner-ID der Deutsche Telefon Standard erhalten eine Prämie pro vermarkteten SIP-Sprachkanal.“

Wie geplant habe man das Know-how und das enorme Synergiepotenzial beider Gesellschaften in der Nfon Gruppe gebündelt „und gemeinsam mit den Partnern auf die nächste Entwicklungsstufe gehoben“, resümiert César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer der Nfon AG. „Unser Partnernetzwerk und unser Produktportfolio ist die wertvolle Basis für unser Ziel die Nummer Eins in Europa zu werden.“

Partner der Nfon-Gruppe können sich bei Fragen an ihren jeweiligen Manager wenden oder an partnerinfo@nfon.com beziehungsweise an zvm@deutsche-telefon.de.