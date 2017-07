Der Hersteller von Cloud-Telefonieanlagen NFON ist ab sofort in einem weiteren Land in Europa vertreten. Die Niederlassung in Portugal ist die dreizehnte, die das Unternehmen mit Hauptsitz in München nach eigenen Angaben mittlerweile betreibt. Bereits 2015 gründete NFON eine Niederlassung in Spanien, die nun zusammen mit der neuen in Portugal als NFON Iberia unter Leitung von Markus Krammer fungiert, der bislang bereits Vice President Products & New Business bei NFON ist.

Exklusiver Portugal-Deal mit WISDON

Exklusiver Distributionspartner für Portugal ist WISDON. Der TK-Anbieter mit Sitz in Lissabon ist auf Enterprise Communication und Cloud-Dienste spezialisiert. Das Land an der Algarve ist laut Hans Szymanski, Chief Executive Officer (CEO) von NFON, ein "außerordentlich attraktiver Markt". Der Launch in Portugal unterstreiche die "Strategie der Expansion" von NFON.

Das Unternehmen rechnet in Portugal mit einem deutlichen Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. "Wir bemerken eine spürbare Entspannung in den Telekommunikations-Märkten und eine steigende Bereitschaft in leistungsstarke und kosteneffiziente Kommunikationslösungen investieren zu wollen", erläutert Szymanski die Gründe für die Expansion. Das Land verfüge mit dem Tourismus über eine "Kernbranche", die von einer Kombination aus der von NFON angebotenen Cloud-Telefonanlage und dem Branchen-Service Nhospitality profitieren werde.

NFON-Iberia-Chef Krammer rechnet damit, dass "in den nächsten fünf Jahren in Portugal rund zwei Millionen Nebenstellen in Richtung All-IP migrieren werden". Trotz bereits vorhandener "Marktbegleiter" sei man mit dem Markteintritt "die Lösung mit der größten Reputation, Stabilität und Funktionalität". Die portugiesische Unternehmerlandschaft benötige eine Kommunikationslösung, die Zukunftssicherheit garantiere und Effizienz in allen Belange fördere.

