Die Nfon AG stellt dabei insbesondere ihre Callcenter-Lösung "Ncontactcenter" in den Vordergrund ihrer jeweils eintägigen Veranstaltung für Partner und Endkunden. Start ist am 07. Februar 2018 in Berlin, am 15. Februar trifft man sich in Frankfurt am Main und am 21. Februar in München. Am 06. März ist Stuttgart an der Reihe, am 22. März Düsseldorf und das Ende der Tour ist am 29. März 2018 in Hamburg.

Inhaltlich erhalten Partner und Kunden einen Überblick über die Basisfunktionen aber auch tiefere Einblicke in die webbasierte Lösung. Die Nfon-Experten präsentieren individuelle Live-Demos sowie die neuesten Ncontactcenter-Features, wie etwa das Kampagnenmanagement, einen E-Mail-Kanal und die Gesprächsaufzeichnung.

"Wir wissen um das große Interesse an unserem Contactcenter-Service und geben jetzt Partnern, aber auch Endkunden, die Möglichkeit sich fundiert über die attraktive Lösung zu informieren", so Thomas Muschalla, Vice President Sales bei Nfon. "Das Besondere an unserer neuen Veranstaltungsreihe: Nfon Partner können auch ihre Kunden und Interessenten einladen."

Roadshow als Teil der Partnerkommunikation

Alle Veranstaltungen beginnen um 9:00 Uhr und enden um 17:15 Uhr. Nach der Vorstellung der Neuheiten findet gegen 11:00 Uhr der Workshop "Die NCC-Demo-Version - Einsatzmöglichkeiten und Handhabung" statt. Nach der Mittagspause stehen dann individuelle Live-Demos und Beratungsgespräche mit jeweils rund 45 Minuten Dauer auf der Agenda. Ebenso erhalten alle Interessenten an einer Solution-Partnerschaft die notwendigen Informationen der Nfon-Profis.

Muschalla ergänzt: "Die Ncontactcenter Business Days sind Teil unserer stetigen Erweiterung der intensiven Partnerkommunikation, die wir zum Beispiel auch mit der Nfon Partnerbox und dem Nfon Partnerboard erfolgreich umsetzen."

Interessierte Partner können sich per E-Mail unter diesem Link oder nach Registrierung im Partnerportal von Nfon anmelden. Hier stehen weitere Informationen und Details zur Verfügung. (KEW)

Lesetipp: NFON gewährt Blick hinter den Vorhang