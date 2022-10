Das Bedürfnis vieler Kunden, via Microsoft Teams auch mit externen Teilnehmern zu telefonieren, wächst unaufhörlich. Dem trägt auch der Markt Rechnung. So hat Anfang 2022 hat die Cisco-Tochter Placetel eine Telefonie-Lösung für Microsoft Teams herausgebracht. Cloud-TK-Anbieter Nfon zieht nun ebenfalls nach und verkündet die baldige Verfügbarkeit der "Cloudya App" für Microsoft Teams.

Mit dieser voraussichtlich ab April 2023 verfügbaren Lösung von Nfon wird Cloud-Telefonie mit auch mit Teilnehmern außerhalb der Microsoft Teams-Umgebung möglich sein. Laut Marktforscher Cavell Group wendet sich eine deutliche Mehrheit der Microsoft Teams-Kunden an Drittanbieter, um B2B-Telefonie mit externen Teilnehmern in der MS Teams-Umgebung zu realisieren.

Diese Opportunity wollte sich auch Nfon nicht entgehen lassen und hat deshalb in der Cloudya App die nötigen Schnittstellen zu Microsoft Teams geschaffen. Zu Beginn des zweiten Quartals soll dann auch die Synchronisation der Teams-Kontaktdaten in mit denen in der Cloudya App vollendet sein. Dann werden auch Teams-Chats während des Cloudya-Telefonats Realität sein - genauso wie die detaillierte Erfassung des Anrufverlaufs an einen Ort.

"Damit helfen wir unseren Kunden, auch in komplexen Umgebungen effizient zu kommunizieren", betont Stefan Walcz, Vice President Products bei der Nfon AG.



