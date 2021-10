Das neue Partnerprogramm Ngage gilt allerdings nur für die klassischen Nfon-Partner. Die Reseller der Anfang 2019 von Nfon übernommenen Deutsche Telefon Standard behalten ihr eigenes Partnerprogramm, das erst im Mai 2021 runderneuert wurde. Die getrennten Partnerprogramme sind aus der Sicht von Thomas Muschalla, dem Vertriebsleiter bei Nfon, schon sinnvoll, weil die Bedürfnisse der Partner beider Organisationen sich schon gravierend unterscheiden.

Demnach wäre die Höhe der Provision für Nfon-Partner nicht die alles entscheidende Größe, sie legten viel mehr Wert auf wiederkehrende Erlöse, ausreichenden Marketing-Support und fundierte technische Unterstützung. Deutsche Telefon Standard-Reseller sind eher transaktionell unterwegs, und da spiele die Provision schon eine wichtigere Rolle. Thomas Muschalla muss es wissen, denn er agiert zusätzlich zu seinem Job als Channel-Chef bei Nfon auch noch als Managing Director bei der Deutsche Telefon Standard GmbH. Und er hat festgestellt, dass Telefon Standard überwiegend TK-Fachhändler unter Vertrag hat, währen Nfons Partner schon sehr IT-affin sind.

Ngage: Kaum Einstiegshürden, leichterer Aufstieg

Angesichts dieser Gegebenheiten legt Nfon in seinem neuen Partnerprogramm NGage großen Wert auf wiederkehrende Umsätze. Die bisherige Einstiegstufe "certified" wurde durch die nächsthöhere "Silber" ersetzt, und über dem "Gold"- wurde der "Platin"-Status neu eingerichtet. Silberpartner müssen sich bei Nfon nur technisch zertifizieren lassen und erhalten dafür 25 Prozent Provision (bisher: 15 Prozent). Wer das Gold- oder Platin-Level als Nfon-Partner erreichen möchte kann sich zwischen den Zielen "Auftragseingang" und "Jahresumsatz" mit den betreuten Kunden entscheiden.

Die Auftragseingangsziele bemessen sich an den neu eingerichteten Nebenstellen pro Jahr: bei Gold sind das 300 (statt wie bisher 500), bei Platin 700. Die von Nfon geforderten Jahresumsätze mit Kunden belaufen sich auf eine Viertelmillion (Gold) beziehungsweise eine halbe Million Euro (Platin). Partner auf diesen beiden höchsten Stufen erhalten einheitlich eine Provision von 30 Prozent. Zusätzliche Provisionen können individuell mit Nfon vereinbart werden. Verknüpft mit dem Erreichen bestimmter Ziele winkt so eine On-Top-Vergütung von bis zu fünf Prozent bei Gold- beziehungsweise 7,5 Prozent bei Platin-Partnern.

First-Level-Support müssen sowohl Gold- als auch Platin-Partner leisten, wer als Silber-Partner seine Kunden technisch nicht unterstützen möchte oder kann, erhält nur die halbe Provision (12,5 statt 25 Prozent).

"Wir haben die Einstiegshürden reduziert, um auch kleineren Partnern den Zugang zum Programm zu ermöglichen", sagte Nfons Vertriebsleiter Muschalla. Und durch die freie Wahl der Ziele (Auftragseingang oder Umsatz, Anm. d. Red.) sollen Partner leichter auf die nächsthöhere Stufe aufsteigen können.

Neukundenakquise und Bestandskundenpflege

Mit dem neuen Partnerprogramm Ngage möchte Nfon die langfristige Betreuung von Bestandskunden durch Partner honorieren und das Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen ("recurring revenues") stärken. "Unsere Partner verlieren so gut wie nie Kunden. Gleichzeitig ist Neukundengewinnung nicht das Steckenpferd von jedem Partner, deshalb unterstützen wir sie mit zusätzlichen Marketing- und Vertriebsmaßnahmen; das reicht von Ansprechpartnern im Technical Consulting bis hin zu festen Marketing Development Funds", so Muschalla weiter.

Das Ngage-Partnerprogramm tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Es gilt für alle Vertriebskanäle der Nfon AG, also für provisionsabhängige Partner, für Reseller, die über die Distribution bestellen sowie für Wholesale-Partner. Derzeit besteht noch kein Zwang, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt für das neuen Partnerprogramm Ngage anzumelden.

