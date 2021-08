Der schnelle Übergang ins Home-Office und die Ausbreitung von Remote-Arbeitsplätzen erfordern technische und vertriebliche Flexibilität von Systemhäusern und Anbietern, sowie Agilität bei der Digitalisierung und Sicherung der Geschäftsfortführung.

Erfahren Sie in der Session von Marc Zimmermann, Leiter Competence Center Core & Hybrid Infrastructure bei IT-HAUS, und Jonas Spieckermann, Manger Sales Engineer CE bei WatchGuard Technologies, an einem Beispiel aus der Praxis, wie das klassische Projektgeschäft um einfach bereitzustellende Cloud-Lösungen ergänzt wird und neue Services für IT-Umgebungen der nächsten Generation entworfen werden.

Am 9. und 10. September live auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN.

