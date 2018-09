Xerox hat die Position des Head of Indirect Sales neu besetzt: Die ehemalige Hewlett Packard Enterprise (HPE)-Managerin Nicole Poepsel-Wunderlich soll bei den Neussern das Partnergeschäft ausbauen und die Channel-Strategie weiterentwickeln.

Poepsel-Wunderlich folgt Peter Kratky nach, der Xerox verlassen hat, um sich "Herausforderungen außerhalb des Unternehmens" zu widmen, wie Xerox mitteilt. "Nicole Poepsel-Wunderlich ist eine passionierte Sales Leaderin, die über fundierte Branchenkenntnisse im Channel-Geschäft verfügt", erklärt Jacqueline Fechner, Vorsitzende der Geschäftsführung von Xerox in Deutschland. "Gleichzeitig möchte ich mich bei Peter Kratky für sein großes Engagement für das indirekte Geschäft in den vergangenen Jahren bedanken", sagt die Xerox-Chefin.

Vor ihrem Engagement bei Xerox war Nicole Poepsel-Wunderlich bei HPE für die Geschäftsentwicklung des Bereichs Channel Storage & New Technology zuständig. Davor war sie in unterschiedlichen Sales Management-Funktionen bei Hewlett Packard und als EMEA Sales Manager Channel bei Canonical Ltd in London sowie sieben Jahre in führenden Positionen im Produktmarketing bei Dell beschäftigt.

Grundlage für ein funktionierendes Partnergeschäft sind auch Lösungen, die es Fachhändlern und Systemhäusern ermöglichen, sich am Markt zu differenzieren. So sind beispielsweise viele Anwender auch heute noch gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Informationen via Fax zu übermitteln. Dazu zählen Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Rechtsanwälte/Notare, Steuerberater. Selbst der Versand per Mail ist hier nicht zulässig.

