LG Electronics baut in der deutschen Niederlassung den Bereich ISP aus und hat dafür Nils Becker-Birck als Direktor dieses Geschäftszweigs engagiert. Seit dem 1. Februar 2019 verantwortet der 44-Jährige Vertrieb und Marketing von Monitoren, Cloud/Client-Lösungen sowie Projektoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Becker-Birck berichtet an Harry Kim, Präsident der LG Electronics Western Europe.

Der Diplom-Kaufmann kommt von der Dell GmbH, wo er zuletzt für den deutschen Geschäftskundenvertrieb von PCs, Notebooks und Peripherie verantwortlich war. Becker-Birck bringt insgesamt 18 Jahre Erfahrung mit zu LG Electronics und startete seine Karriere einst bei Peach International Ltd. aus Zürich und der Londoner Snopake Ltd.

Vor seinem Wechsel zu Dell im Jahre 2011 war Becker-Birck über vier Jahre bei Brother als National Account Manager für den Bereich Distribution, E-Commerce und Retail zuständig.

"Es freut mich sehr, bei einem dynamischen Unternehmen wie LG anzuheuern", erklärt Nils Becker-Birck. "Mit unseren UHD-Displays und UltraWide-Monitoren sind wir im professionellen und im privaten Umfeld bestens aufgestellt. Mit technischen Innovationen wie unseren Cloud- und Thin Client-Monitoren wollen wir neue Märkte erschließen und die Arbeitsplätze von morgen revolutionieren. Ich kann es kaum erwarten, mit dem starken Team von LG ISP die Zukunft mitzugestalten."