Mit Dr. Nils Kaufmann erhielt das IoT-Software- und Beratungsunternehmen Atlas IoT Lab einen neuen Gesellschafter. Gleichzeitig ist Kaufmann dort als Co-CEO ins Tagesgeschäft eingestiegen.

Atlas IoT Lab hat eine Software entwickelt, mit der die aus unterschiedlichen Quellen stammenden Sensordaten so aufbereitet werden, dass sie für weitere Prozessen nutzbar sind. Mit Hilfe der daraus folgenden Analysen können IoT-Devices wie Elektroladesäulen oder Klimaanlagen effizienter als bisher betrieben werden.

Als Pionier in den Marktsegmenten LoRaWAN, Smart City und IoT berät der Atlas-Gründer und CEO Robert Koning bereits seit 2015 mittelständische Unternehmen, Institutionen und Behörden zur Digitalisierung von IoT-Landschaften - mit Fokus auf Sensordaten, deren Management und Nutzung. Nun wird er dabei von Nils Kaufmann unterstützt.

Dieser hat während seiner über 25-jährigen Karriere zahlreiche Unternehmen in und außerhalb der IT gegründet und betreut. Zu seinen Stationen zählen unter anderem die Managed Service Provider Ratiokontakt, Centron, Claranet, Cloudbuddies und Innovations ON GmbH. Zuletzt war Kaufmann als Geschäftsführer bei VShosting für den Ausbau des DACH-Marktes verantwortlich.

Zudem ist der neue Co-CEO bei Atlas auch noch Gründer der EuroCloud Native-Initiative und Vorstand bei EuroCloud Deutschland_eco e.V. Darüber hinaus war Kaufmann im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums als Mitglied des Gaia-X Expertenteams Co-Autor der Technical Architecture Papers.

Nun freut er sich auf die neue Herausforderung: "Das Thema IoT hat mich schon immer fasziniert und mit dem Vormarsch von KI ergeben sich hier ganz spannende neue Geschäftsfelder, die wir in Zukunft mitgestalten werden", so Kaufmann.

Atlas-Gründer Robert Koning wiederum ist glücklich, mit Nils Kaufmann einen externen Experten für sein Unternehmen gewonnen zu haben: "Um unsere ambitionierten Wachstumsziele im deutschsprachigen Raum zu erreichen, braucht es einen Strategiewechsel. Mit Nils als neuem Gesellschafter und Co-CEO an meiner Seite werden wir unser Business in DACH weiter erfolgreich skalieren - in Zukunft auch über die Ländergrenzen hinaus."



