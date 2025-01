Wir hatten schon nicht mehr daran geglaubt, doch es ist tatsächlich passiert: heute, am 16. Januar 2025, hat Nintendo endlich die Switch 2 angekündigt.

Der Nachfolger zur Nintendo Switch sieht dieser sehr ähnlich, bringt aber ein größeres Display, stärkere Hardware und magnetisch anbringbare Joycons mit. Hier der Ankündigungstrailer zur Konsole:

Im Trailer sehen wir auch direkt: Es erscheint ein neues Mario Kart für die Switch 2! Das ist wenig überraschend, weitere Spiele wurden leider nicht angekündigt. Dafür aber ein mögliches Release-Datum.

Wann erscheint die Nintendo Switch 2?

Am Ende des Trailers erfahren wir ein Datum: den 2. April 2025. Das ist in nicht einmal drei Monaten! Doch ob es sich dabei um das Release-Datum handelt, ist fraglich. Darüber steht lediglich “Nintendo Direct”, also vermutlich gibt es an diesem Tag eine Präsentation zur Konsole.

Ob die Switch 2 direkt im Anschluss released wird, wissen wir nicht. Doch möglich wäre es. Andere halten einen Release Ende April oder Anfang Mai für wahrscheinlicher. Darauf deutet auch hin, dass bis dahin noch sogenannte “Experience Days” geplant sind. Etwa vom 25. bis 27. April in Berlin.

So oder so: Wenig Zeit zum Release der Konsole. Und Nintendo nennt immer noch keinen Preis für die Switch 2. Gerüchten zufolge soll dieser etwas höher ausfallen, und zwar bis zu 399 Euro. Dafür soll die Leistung der Konsole aber auch mit einer Xbox Series S oder Valves Steam Deck mithalten können.

Nintendo Switch 2 Specs

Mehr Infos zur Nintendo Switch 2 erfahren wir dann wohl am 2. April. Auch wenn die zahlreichen Leaks (und teilweise auch Nintendo selbst) bereits jede Menge verraten haben.

Etwa, dass die Konsole (eingeschränkt) abwärtskompatibel wird und ein OLED-Display bekommt. Oder auch die konkreten Specs (bislang unbestätigt):

Größe: 271 mm x 116,4 mm x 31,4 mm (mit Joycons)

Display-Größe: 8,4 Zoll (ca. 21,3 cm)

Prozessortakt: 1100,8 MHz (Handheld) und 998,4 MHz (TV-Modus)

Grafiktakt: 561 MHz (Handheld) und 1007,25 MHz (TV-Modus)

RAM-Takt: 2133 MHz (Handheld) und 3200 MHz (TV-Modus)

RAM-Bandbreite: 68,26 GB/s (Handheld) und 102,40 GB/s (TV-Modus)

Für Nintendo-Fans ist es trotzdem ein freudiger Tag. Denn endlich gibt es Gewissheit, dass die Konsole bald erscheint. (PC-Welt/kk)