Reseller, Systemhäuser und Managed Service Provider müssen heutzutage jedem Kunden einen vollständigen und umfassenden Schutz vor Cyberrisiken anbieten können. Das NIST Cybersecurity Framework bietet eine mehrstufige Struktur und ist für Einzelunternehmen bis zum Konzern gleichermaßen relevant.

Senior Solutions Engineer Rainer Kalthoff und Channel Account Manager Christian Gottowik, beide von Datto, geben einen umfassenden Einblick in das CSF und erklären, was bei der Umsetzung in Cloud-, On-Premises- oder Hybrid-Umgebungen zu beachten ist. Das alles und wie die einzelnen Stufen als attraktive Security-Services verkauft werden können, zeigt der ChannelPartner Live-Webcast am Mittwoch, 25. Mai 2022 um 11 Uhr.

Die Moderation übernimmt Fachjournalist Dr. Thomas Hafen.

Hier zum Live-Webcast anmelden