Es gibt nur wenige IT-Hersteller mit einer Frau an der Spitze, Suse ist einer davon - mit Melissa Di Donato als CEO. Nun wurde auch die Stelle des Field Marketing Managers EMEA MEE (Mittel- und Osteuropa) mit einer Frau besetzt. Tanja Klein ist bereits seit 1998 in der IT-Branche tätig - mit Fokus auf den IT-Security-Sektor.

Zuletzt war sie als Senior Marketing Manager für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei dem Security-Anbieter Tenable beschäftigt. Davor war die Münchnerin unter anderem bei BitDefender, TrustBuilder und GFI für den Channel verantwortlich. Bei Aruba Networks, Check Point Software Technologies und Websense leitete Frau Klein jeweils die Marketing-Teams. Weitere Stationen ihrer bemerkenswerten Karriere waren F5 Networks, SMC Networks und Docuware.

Per Linkedin verkündete Klein ihre Pläne bei Suse: "Der Start bei Suse ist der Beginn eines neuen Kapitels in meiner Karriere und ich bin begeistert, in einem so großartigen Team zu arbeiten. OpenSource ist eine Lebenseinstellung!"

