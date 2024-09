Die auf der Lenovo Innovation World 2024 in Berlin vorgestellten Produkte sollen das Business-Computing neu definieren und Profis mit den Tools ausstatten, die sie benötigen, um in einer sich ständig weiterentwickelnden, KI-gestützten digitalen Landschaft erfolgreich zu sein. Experten erwarten, dass bis 2027 über 60 Prozent der ausgelieferten PCs KI-fähig sein werden. Lenovo will dabei natürliche Interaktionen, personalisierte große Sprachmodelle und fortschrittliche Computerarchitekturen erheblich verändern um PC-Arbeit persönlicher, produktiver und sicherer zu machen.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Aura Edition-Serie wurde in mehrjähriger Zusammenarbeit mit Intel und mehreren tausend Testpersonen entwickelt. Heraus kam unter anderem das ThinkPad X1 Carbon Gen 13. Mit Core Ultra-CPUs der zweiten Serie ausgestattet, Arc Xe²-Grafik und einer NPU mit 45 TOPS ausgestattet, sollen sie bis zu dreimal mehr KI-Leistung bieten als ihre Vorläufer. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Copilot+, ein 14 Zoll OLED-Display mit 2,8 K-Auflösung und umschaltbarer Frequenz bis 120 Hz, WiFi 7 sowie ein energieeffizientes, nachhaltiges Design.

ThinkPad T14s Gen 6 AMD

Lenovo positioniert das ThinkPad T14s Gen 6 AMD als Maßstab für Firmenlaptops. Die AMD Ryzen KI biete ebenfalls eine dreifache Leistungssteigerung im Vergleich zu den Vorgängern, so der Hersteller. Der Zen 5-Kern und die AMD Radeon Grafik stehen für schnellere Reaktionen bei Multitasking oder der Erstellung von Inhalten. Die AMD Pro-Technologie verspricht zudem erstklassige Sicherheit in Enterprise-Qualität sowie Tools zur optimalen Abstimmung von GPU und CPU.

Zu den Highlights gehören außerdem ein neues thermische Konzept, ein helleres Display mit 400 Nits im sich durchsetzenden 16:10-Format, eine 5-Megapixel-Kamera, WiFi 7 und bis zu 64 GB LPDDR5x-RAM. Vorbereitet für das kommende Copilot+ und mit einer "ganztägige Akkulaufzeit" - nach Benchmark über 17 Stunden - bleibt es trotz happigem Einstiegspreis eine interessante Anschaffung. EPEAT Gold8, TCO und Energy Star 9.0 bestätigen auch hier die Nachhaltigkeit der neuen Lenovo-Geräte.

ThinkBook 16 Gen 7+

Ebenfalls mit AMD-Antrieb kommt das ThinkBook 16 Gen 7+. Es verfügt über den Ryzen AI 9 365 Prozessor mit 50 TOPs für mehr KI-Leistung und Geschwindigkeit. Die Kombination mit der AMD Radeon 880M Grafikkarte lässt auf hohe Geschwindigkeiten bei hochauflösender Darstellung in der Content-Erstellung schließen. Ein 16-Zoll-3,2K-Display und das Metall-Design zeugen auch optisch von den hochwertigen Komponenten.

Neben den aktuellen CPUs sorgt ein 85-Wh-Akku für mehr als 17 Stunden HD-Videowiedergabe. Dazu kommen Wi-Fi 7 und reichlich Anschlussoptionen für Konnektivität. Mehr Sicherheit versprechen Microsoft Pluton und die integrierten Tools von Lenovo. Weiterhin wurde die Tastatur verbessert und mit dedizierten Tasten für KI-Tools ergänzt. Für den guten Ton sorgt die Dolby-Atmos-Technologie. Der Startpreis erleichtert zudem den Einstieg für Berufstätige in die KI-Welt.

ThinkBook 16 Gen 7

Ein mit Snapdragon X Plus 8-Kern-Prozessor ausgestattetes Business-Notebook ist im IT-Mainstream noch eher die Ausnahme. Das Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 ist mit dieser günstigen CPU ausgestattet, die über eine dedizierte NPU mit 45 TOPS für KI-Aufgaben verfügt. Es soll nicht weniger als Kreativität und Produktivität revolutionieren, wirbt Lenovo.

Der abgespeckte ARM-Prozessor spart zwar bei Grafik und Energie, hält jedoch die KI-Leistung hoch und bietet eine mehrtägige Akkulaufzeit. Wen die etwas knappe Treibervielfalt, gerade bei älterer Peripherie und Software nicht stört, kommt hier günstig an ein Notebook mit Copilot fürs Office, da es ansonsten mit Hardware und Anschlüssen gut ausgestattet ist. Für Spiele ist die CPU-Plattform nur eingeschränkt geeignet.

Auto Twist, Sicherheit und mehr

Mit dem Lenovo Auto Twist AI PC stellt der chinesische Hersteller einen Prototyp vor, der Benutzerinteraktion und -Funktionen neu definieren und einen neuen Standard für intelligente Geräte bilden soll. Neben einem Bildschirm, der sich den Bewegungen des Nutzers anpasst, erkennt der Auto Twist natürliche Sprachbefehle und schließt automatisch die Webcam, wenn sich der Benutzer entfernt. Auch Tools zur Unterstützung der Ergonomie werden integriert.

In puncto Sicherheit werden die bewährten ThinkShield-Lösungen mit Supply Chain Assurance durch die Integration der Singularity-Plattform und KI-Technologie von SentinelOne ergänzt. Sie bieten Cybersecurity-Lösungen für einen verbesserten Endpunktgeräteschutz, automatisierte Bedrohungserkennung und -reaktion. In Kombination mit den ThinkPad-KI-PCs werde es Unternehmen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der KI durch verbesserte Computerplattformen zu nutzen, sagt der Hersteller.

Lenovo kündigt außerdem "AI PC Fast Start" an, um Unternehmen den schnellen Umstieg auf KI-fähige Geräte zu erleichtern. KI-gestützte Beratung und vereinfachte Bereitstellung sollen zudem den ROI maximieren. Mit seinem preisgekrönten Support will Lenovo die Services zur KI-Einführung beschleunigen und für eine reibungslose Implementierung sorgen.

"Unsere neuesten AI PC-Innovationen stellen einen bedeutenden Fortschritt dar, um die Technologie für unsere Kunden persönlicher, produktiver und sicherer zu machen", sagt Tom Butler, Executive Director, WW Commercial Portfolio and Product Management bei der Lenovo Intelligent Devices Group. "Durch die Kombination von modernster KI-Technologie mit nachhaltigeren Designs und benutzerorientierten Funktionen wollen wir nicht nur Marktführer werden, sondern auch neu definieren, was im KI-Zeitalter möglich ist. Unser Engagement für Innovation und Zusammenarbeit, wie es in der Lenovo Aura Edition-Serie und dem ThinkBook-Portfolio zum Ausdruck kommt, stellt sicher, dass Unternehmen das Potenzial der KI voll ausschöpfen können, um die Produktivität, Kreativität und sinnvolle Transformation in ihren Branchen voranzutreiben."

Preise und Verfügbarkeiten

Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition soll ab November 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 2.699 Euro erhältlich sein. Gleichzeitig wird das ThinkPad T14s Gen 6 AMD ab 2.199 Euro verfügbar. Das ThinkBook 16 Gen 7+ kommt im Dezember 2024 und soll 999 Euro kosten. Und das ThinkBook 16 Gen 7 mit Snapdragon X plus-CPU wird ab Oktober 2024 ab voraussichtlichen 819 Euro erhältlich sein. Die Preise sind allesamt unverbindliche Preisempfehlungen exklusive Mehrwertsteuer.