Der aktuelle Jahresbericht des niederländischen Elektronikversenders Coolblue liefert drei wichtige Erkenntnisse: Die Wachstumsstrategie auf dem deutschen Markt funktioniert weiterhin, das Deutschlandgeschäft wird damit zum Wachstumsmotor der Niederländer und das Abenteuer Expansion wird zwar teurer, aber Coolblue ist weiterhin profitabel.

Auf insgesamt 237 Millionen Euro Umsatz kam der Elektronikversender 2024 in Deutschland. Das entspricht einem Wachstum von rund 49 Millionen Euro, beziehungsweise 25,7 Prozent. Vor dem Hintergrund eines weiterhin ausgesprochen schwachen Markts gelingt Coolblue damit einmal mehr ein eindrücklicher Erfolg.

Doch das Zahlenwerk zeigt auch, wie wichtig die Deutschland-Expansion für das Wachstum des gesamten Unternehmens ist: Insgesamt kam Coolblue 2024 auf Umsätze von 2,342 Milliarden Euro, das sind 2,1 Prozent mehr als 2023 oder ein Zuwachs von 49,9 Millionen Euro - ziemlich exakt der Wert, um den das Unternehmen in Deutschland zulegen konnte. Auf dem Heimatmarkt stagnierte Coolblue also und benötigt das Deutschlandgeschäft somit als Wachstumslokomotive.

Ein weiterer Vorteil der Expansion zeigt sich in der detaillierten Gewinn-/Verlustrechnung. Die Warenkosten stiegen 2024 nur um 1,3 Prozent und damit geringer als der Umsatz - Coolblue schafft es somit offensichtlich, das gewachsene Volumen für bessere Einkaufskonditionen zu nutzen. Aber die Deutschlandexpansion und generell die Multichannel-Aufstellung der Niederländer treibt auch die Kosten: So stiegen die Verkaufs- und Distributionsaufwendungen um überproportionale 4,6 Prozent und die Verwaltungskosten sogar um 10,4 Prozent. Dennoch steht unter dem Strich weiterhin eine schwarze Zahl. Der operative Gewinn sank zwar um 4,8 Prozent, blieb mit 23,8 Millionen Euro aber positiv. Aus Sicht von Coolblue-Gründer und -CEO Pieter Zwart geht die Rechnung damit bislang auf, doch angesichts des ambitionierten Expansionskurses bleibt der Ausblick herausfordernd.

Zahl deutscher Stores und Liefergebiete wird verdoppelt

Nach der Eröffnung von acht neuen Stores, darunter zwei in Deutschland plant Coolblue für 2025 erneut acht weitere Stores, von denen vier in Deutschland eröffnet werden sollen. Hamburg und Münster stehen bereits als Standorte fest, während das Unternehmen in Köln, Bonn, Stuttgart, Berlin und München aktuell auf der Suche nach geeigneten Locations ist. Außerdem will Coolblue das Liefergebiet in Deutschland mit der Eröffnung von vier neuen Logistikzentren verdoppeln und damit 17 Millionen zusätzliche potenzielle Kunden mit den eigenen Liefer- und Installationsservice in den Fokus nehmen. Das erste neue Logistikzentrum wird im März in Langenhagen bei Hannover eröffnet. Auf Konzernebene investiert der Elektronikversender in die Automatisierung des 88.000 Quadratmeter großen Lagers in Tilburg. Dadurch soll das Lager noch effizienter werden, was zu noch mehr zufriedenen Kunden führen soll.

"2025 werden wir in den Niederlanden, Belgien und Deutschland weiter wachsen", gibt Coolblue-Chef Pieter Zwart selbstbewusst vor. "In Deutschland verdoppeln wir erneut unser Liefergebiet. Zudem verdoppeln wir unsere Stores. Darüber hinaus optimieren wir unser Warenlager, um noch effizienter zu werden, unser kontinuierliches Wachstum zu sichern und unsere Kunden noch glücklicher zu machen. Kurz gesagt: 2024 war großartig, aber 2025 wird das beste Coolblue-Jahr aller Zeiten!"