Das Nokia 6310 ist ab sofort offiziell in Deutschland und Österreich erhältlich (inoffiziell wurde diese Neunterpretation des bekannten Handy-Klassikers schon länger auch für deutsche Kunden erreichbar verkauft). Die Silhouette des Originals sowie dessen grundsätzlichen Aufbau hat HMD Global zwar beibehalten, doch gegenüber dem Original aus den frühen 2000er-Jahren hat der Hersteller bei der Neuauflage einige Details verbessert beziehungsweise neu hinzugefügt, um das neue 6310 zeitgemäßer zu machen.

Ausstattung des neuen Nokia 6310

Das Nokia 6310 besitzt ein Polycarbonat-Gehäuse und einen 2,8-Zoll-Bildschirm und soll gegenüber dem Original von Anfang der 2000er-Jahre größere Tasten besitzen, mit denen sich Nachrichten schneller schreiben lassen. Das Menü haben die Entwickler ebenfalls neu gestaltet und vergrößert. Es gibt zudem größere Schriftoptionen. Das alles soll die Bedienbarkeit und vor allem die Ablesbarkeit erleichtern. Ein Accessibility-Modus soll zusätzlichen Komfort bringen: Diese Funktion kann die Ansicht des Geräts automatisch auf jeweils ein Symbol einstellen, die Schrift für bessere Lesbarkeit vergrößern und die Lautstärke maximieren, um keinen wichtigen Anruf zu verpassen, wie HMD Global erläutert.

Die Kamera macht Fotos mit gruseligen 0,3 Megapixel. Der Arbeitsspeicher ist 8 MB groß und der interne Speicher misst knappe 16 MB - mit microSD-Karte werden es immerhin 32 GB. Ein UKW-Radio ist ebenso vorhanden wie ein MP3-Player, zwei SIM-Karten-Slots und ein Slot für eine MicroSD-Karte. Der 90er-Jahre-Spieleklassiker Snake ist natürlich auch wieder mit an Bord.

Eine Akku-Ladung (1150 mAh) soll mehrere Wochen durchhalten. Sie können den Akku auswechseln. Mit dem Nokia 6310 können Sie nicht im Internet surfen, da es nur 2G/GSM unterstützt. Als Betriebssystem dient S30+.

Preise

Für das Nokia 6310 (Neuauflage) nennt HMD Global in Deutschland und Österreich eine UVP von 59,90 Euro. Auf Amazon bekommen Sie das Nokia 6310 in Schwarz für knapp über 57 Euro und in Dunkelgrün für knapp 62 Euro.

Bewertungen

Die Bewertungen auf Amazon sind zwar zum größeren Teil positiv, es gibt allerdings auch Kritik, vorwiegend an der Verarbeitungsqualität, die wohl deutlich schlechter als beim Original sein soll. (PC-Welt)