Das "Nordanex Managed IT Service"-Programm (kurz NMS) des IT-Verbundes bekommt durch den Hersteller Eset neue Impulse für die teilnehmenden Partner: Die beiden Unternehmen intensivieren ihre gemeinsame Zusammenarbeit im Bereich der Managed IT-Security. Der europäische IT-Security-Software-Hersteller Eset entwickelt und bietet seit mehr als 30 Jahren Schutzlösungen für Privatanwender und Unternehmen jeder Größe. Der Allrounder unterstützt gerade im Managed Service Bereich die Partner umfangreich und mit einem breiten Portfolio an Security-Leistungen.

In dem NMS-Programm der Nordanex entwickeln die teilnehmenden Systemhäuser passgenaue Managed Service Leistungen. Dabei nimmt IT-Security einen immer höheren Stellenwert und zentralere Bedeutung ein. Gleichzeitig werden Security-Themen immer anspruchsvoller und müssen mit umfänglichem fachlichem Know-how und Markterfahrung definiert und umgesetzt werden - mit Eset können die NMS-Partner diese unternehmerisch wichtigen Themen für ihre Kunden weiterentwickeln.

"Große Bereicherung für Managed-Service-Programm"

"Mit seinen Cloud-Lösungen und eingebrachten Know-How ist Eset für unser Programm und die teilnehmenden Managed Service Partner eine große Bereicherung", so Christian Weiss, Geschäftsführer der Nordanex. "Dies äußert sich durch den intensiven, konstruktiven Austausch an einer unserer kürzlich stattgefundenen NMS-Partnerveranstaltungen.

"Wir wollen die Managed Service Partner der Nordanex in ihrem Business weiter vollumfänglich unterstützen. Unsere Security-Lösungen in den Bereichen Cloud, Mail, Server oder Endpoint-Security sind bewährt und passen gut in das Managed Service Programm der Nordanex. Wir sehen weiterhin viel Potenzial für die gemeinsame Zusammenarbeit", freut sich Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH bei Eset.