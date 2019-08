Der Rechenzentrumsbetreiber und ITK-Dienstleister Noris Network AG ist mit dem „Global Alliances Partner of the Year Award“ des Dell Technologies-Partnerprogramms ausgezeichnet worden. Michael Lang, Head of Sales, und Julian Fay, Team Lead Presales, nahmen die Ehrung beim Dell Technologies Global Partner Summit in Las Vegas von Gastgeber Jay Snyder, Senior Vice President Global Alliances Dell Technologies, entgegen.

Noris Network ist Platinum Partner des US-Konzerns in der Sparte „Cloud Service Provider“. Der Betreiber von Hochsicherheits-Rechenzentren nutzt Server von Dell EMC als Hardwarefundament für seinen Cloud-Service „Noris Cloud“ sowie für Outsourcing-Projekte aus den Bereichen Banken und Versicherungen, Industrie, Automotive sowie Öffentliche Verwaltung.

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dass Dell Technologies unsere Arbeit in dieser Weise würdigt“, erklärt Michael Lang, Head of Sales bei Noris Network und zuständig für die Partnerschaft mit Dell. „Dell Technologies ist für uns ein wichtiger Lieferant zuverlässiger Serversysteme, und wir schätzen die Qualität der Produkte und Services unseres Partners.“

