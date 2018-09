Moderne Notebooks müssen nicht nur hohe Rechenleistung, ausgezeichnete Grafik- und Kommunikationseigenschaften mitbringen. Sie sollen auch leichtgewichtig, sicher, einfach verwaltbar und ausdauernd sein. Schließlich kommen diese Geräte immer häufiger im Homeoffice, an Bildungseinrichtungen, im Außendienst und im Rahmen von Shared-Desk-Konzepten zum Einsatz - was insbesondere auch eine sichere Benutzerverwaltung erfordert. Diese Anforderungen stellen nicht die Quadratur des Kreises dar, sondern lassen sich relativ einfach erfüllen, wenn die Architektur-Komponenten Ihres Notebooks in allen Facetten miteinander verwoben, beziehungsweise integriert sind - so wie das etwa bei den TravelMate-Notebooks von Acer der Fall ist. Diese sind für mobile Business-Nutzer konzipiert und bedienen sowohl das Einsteiger-, als auch das Highend-Segment.

Da sich die Komponenten der TravelMate-Notebooks leicht durch leistungsfähigere ersetzen lassen, können Sie die Geräte ohne Weiteres zu investitionssicheren Arbeitsplattformen ausbauen - etwa wenn es um Festplatte/SSD oder den Arbeitsspeicher geht. Der Rechner wird so tatsächlich Ihr "Mate", also "Gefährte", der mit seinen (und Ihren) Aufgaben wächst.

Business-Notebook für Einsteiger

Das Business-Einsteigermodell TravelMate P2510 ist ein klassisches Notebook. Mit knapp 36 Zentimetern Breite und einem Bildschirm von fast 40 Zentimetern Diagonale (15,6 Zoll) erfreut eine Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) das Auge des Benutzers. Das Gewicht liegt bei lediglich 2,1 Kilogramm, was das TravelMate ideal für mobiles Arbeiten macht.

Der Intel® Core™ i5 Prozessor beschleunigt Windows 10 Pro ausreichend, um einfachere Aufgaben wie etwa das Surfen im Web, Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation reibungslos parallel erledigen zu können. Selbst größere Dateien finden auf der schnellen 256 GB SSD bequem Platz.

Das Gerät bringt von Haus aus 8 GB RAM mit, lässt sich aber auf bis zu 20 GB RAM aufrüsten. Die Erfahrung lehrt, dass schon umfangreiche Webseiten wie die von Amazon ein Notebook, das nur 4 GB Arbeitsspeicher besitzt, stark ausbremsen können. Deshalb sind 8 GB das Minimum, will der Nutzer noch Luft nach oben haben, wenn er Multitasking betreibt. Eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden erleichtert das mobile Leben ebenfalls beträchtlich, denn auf eine Verschnaufpause für den PC legt wohl kein User Wert.

Für mobile Anwender ist insbesondere auch Konnektivität wichtig. Dazu sind im P2510 Gigabit Ethernet und WLAN 802.11ac ebenso an Bord, wie Videotelefonie und ein USB-3.1-Type-C-Anschluss. Acer ProShield und das TPM-2.0-Modul schützen die Soft- und Hardware des Notebooks standardmäßig vor unbefugtem Zugriff. Der Acer Office Manager erlaubt darüber hinaus - beispielsweise Selbständigen oder kleinen Unternehmen - das Gerät mit Sicherheitsrichtlinien für den Mehrbenutzereinsatz auszustatten, es zu überwachen und Wartungsaufgaben zu planen.

Top of the TravelMates

Das neue TravelMate-Topmodell X3410 richtet sich an Business-Profis mit hohen Ansprüchen, zum Beispiel wenn Multitasking auch Videobearbeitung mit einbeziehen soll. Das nur 1,6 Kilogramm leichte Alu-Gehäuse beherbergt einen Intel® Core™ i5-Prozessor der achten Generation, bietet von Haus aus 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher (erweiterbar auf bis zu 32 GB) und ein SSD-Laufwerk mit bis zu 256 GB Kapazität. Eine SSD bietet bekanntlich schnelleren Datenzugriff als eine herkömmliche Festplatte. Damit das Notebook ebenso lange durchhält wie sein Benutzer, beträgt die Laufzeit des Akkus bis zu 15 Stunden.

Das TravelMate X3410 ist auch für Collaboration-intensive Arbeitstage bestens gerüstet: Der 14-Zoll-Full-HD-Bildschirm lässt sich im 180-Grad-Winkel aufklappen, um zum Beispiel den Kollegen Videos zu präsentieren. Die Gestensteuerung des neuen, (im Vergleich mit der X3-Vorgängerserie) stark vergrößerten Touchpads treibt die User Experience weiter - ebenso wie die Hochleistungsgrafik und der USB-Port für schnelle Datenübertragungen. Videotelefonie, High-Speed-WLAN und Gigabit-Ethernet sind selbstredend ebenfalls mit an Bord.Wie sein Schwester-Modell P2510 lässt sich auch das TravelMate-Topmodell mit einer USB-Type-C-Dockingstation verbinden. Dort klappt der Datentransfer mit bis zu 5 Gbit/s.

Zusätzlich zu den oben bereits erwähnten Sicherheits-Features des Einsteigermodells bringt das TravelMate X3410 zusätzlich einen Fingerabdruck-Scanner mit, der in Verbindung mit Windows 10 Pro und Windows Hello auch für die schnelle und sichere Anmeldung am System verwendet werden kann. Doch nicht nur Passwörter werden hiermit obsolet - auch für Dinge wie Onlineshopping genügt fortan ein Fingerzeig: Mit Intel® Online Connect werden Zahlungen und Authentifizierungen schnell und sicher abgewickelt.

Auch das TravelMate X3410 wächst mit seinem Nutzer: Festplatte und Arbeitsspeicher lassen sich bei Bedarf aufrüsten.

*Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, Intel Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.