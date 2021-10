Manche Begriffe bleiben in der Sprache erhalten, auch wenn sich ihre Bedeutung längst gründlich gewandelt hat. Ein Beispiel ist das Wort "Urlaub". Es bedeutet ursprünglich "Erlaubnis", wurde dann zur "Erlaubnis, sich zu entfernen", zum "Abschied" und bezeichnet heute die dienst- und arbeitsfreie Zeit. Ähnlich ging es auch den Begriffen "Notebook" und "Laptop". Die damit bezeichneten Computer dienen uns längst nicht mehr nur als "Notizbuch" und werden meist nicht mehr an den unmöglichsten Orten auf den Knien balanciert - wie es der Begriff Laptop andeutet. Notebooks sind heute vielmehr für viele Beschäftigte das wichtigste Werkzeug überhaupt - sowohl unterwegs als auch im Home-Office oder im Rahmen von neuen, flexibleren Arbeitsplatzkonzepten.

Deshalb sollten sie möglichst nicht nur immer und überall einsatzbereit sein, sondern unter den jeweiligen Voraussetzungen auch bestmögliche Arbeitsbedingungen bieten. Grundlage dafür sind lange Akkulaufzeit, hohe Leistung, geringes Gewicht und dennoch ein qualitativ hochwertiges und businesstaugliches Display. Aber auch ein robustes Gehäuse, gute Konnektivität und schnelles, aber sicheres Anmelden werden von den Anwendern verlangt.

Last but not least ist bei Business-Notebooks die Tastatur ein wichtiges Kaufkriterium. Schließlich erfolgt über sie im Geschäftsalltag der Großteil der Eingaben - vom Schreiben von E-Mails über das Ausfüllen von Formularen bis zur Kalkulation in Exceltabellen. Da ist es hilfreich, wenn vom traditionellen Arbeitsplatz gewohnte Komfort-Features auch mobil zur Verfügung stehen. Das gilt insbesondere für den Nummernblock, den gerade Power-User in der Regel blind bedienen - und dessen Fehlen sich spürbar auf die Produktivität auswirkt.

Displays mit Format

Beim besten Display-Format für Notebooks gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. In der Vergangenheit waren 5:4 und 4:3 gängig und beliebt. Durch On-Demand abrufbare Filme, Mediatheken und Streaming-Angebote ist das dafür heute meist verwendete 16:9-Breitbildformat populär geworden.

Das früher schon einmal übliche Format 16:10 ist damit etwas aus dem Blickwinkel geraten. Jedoch ist es gerade im Business-Umfeld bei vielen Nutzern sehr beliebt. Gründe dafür gibt es viele. Einer ist, dass sehr lange Zeilen schwerer zu lesen sind als kürzere. Ein anderer, dass es bei Business-Anwendungen inzwischen üblich ist, dass Funktionen über eine Menüleiste am oberen Rand aufgerufen werden.

Das am weitesten verbreitete Beispiel dafür sind sicherlich die klassischen Office-Anwendungen - von Textverarbeitung bis Tabellenkalkulation. Aber auch Anwendungen zur Bild- und Videobearbeitung sind heute oft so aufgebaut. Umso schmaler der Bildschirm ist, desto mehr Platz nimmt darauf die Menüleiste ein - und umso weniger bleibt für das eigentliche Arbeitsfeld übrig. Das 16:10-Format schafft hier Abhilfe, indem es 11 Prozent mehr Bildschirmfläche bietet - oft genug Platz für die Menüleiste. Deshalb ist es gerade bei anspruchsvollen und hochproduktiven Business-Anwendern beliebt.

Die 2021er-Modelle der Notebook-Reihe LG gram tragen dieser Tatsache Rechnung. Alle drei Varianten - sowohl die mit 14 als auch mit 16 oder sogar 17 Zoll großem IPS-Display - sind im Format 16:10 gehalten. Mit WQXGA-Auflösung bei den 16- und 17- Zoll-Modellen (WUXGA beim 14-Zoll-Notebook) und einem Panel, das 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdeckt, bieten sie hohe Bildqualität bei der Nutzung von Business-Apps und Kreativanwendungen.

Besser tippen für mehr Produktivität

Genau für diesen Anwenderkreis ist auch die neu gestaltete Tastatur der aktuellen LG gram Modelle interessant. Besonders große und flache, aber mit klar erkennbaren Zwischenräumen gegeneinander abgegrenzte Tasten ermöglichen schnelles, flüssiges Tippen und reduzieren die Anzahl der Tippfehler. Ebenfalls praktisch: der Nummernblock bei den Modellen mit 16 und 17 Zoll.

Gerade Vieltipper, die das Zehnfingersystem beherrschen, wissen zudem einen klar spürbaren Tastenhub zu schätzen: Sie spüren dann, ob der gewünschte Buchstabe getippt wurde. Trotz der flachen Bauform (16,8 beziehungsweise 17,8 Millimeter) ist es LG gelungen, den 2021er-Modellen der gram-Notebook-Familie einen noch mal leicht erhöhten Tastenanschlag zu spendieren, was auch dazu beiträgt, dass die Handmuskulatur langsamer ermüdet.

Leichte und stabile Dauerläufer

Apropos ermüden: Mit einer Akkukapazität von 80Wh beim 16- und 17-Zoll-Modell lässt sich eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden erreichen - gemessen mit dem anerkannten Benchmark MobileMark®-2014 und bei einer Helligkeit von 150 Nits und eingeschaltetem WLAN. Damit sind auch längere Außeneinsätze, Reisen oder Zeiten, in denen keine Steckdose erreichbar ist, gut überbrückbar.

Die Flexibilität und Mobilität, die der Akku bietet, lassen sich dank des geringen Gewichts auch mühelos ausnutzen. Das 14Z90P mit 14-Zoll-Display wiegt gerade einmal 999 Gramm. Das 17-Zoll-Modell kommt lediglich auf 1.350 Gramm, und das LG gram 16Z90P mit 16-Zoll-Display hält mit exakt 1.157,53 Gramm sogar einen von Guiness World Records offiziell bestätigten Weltrekord für den "leichtesten, kommerziell verfügbaren 16-Zoll-Laptop".

Das geringe Gewicht beeinflusst aber keinesfalls die Robustheit. Der bei der Business-Edition der LG gram-Notebooks in Schwarz gehaltene Vollmetall-Korpus besteht aus einer Magnesiumlegierung und trägt dazu bei, dass die Notebooks die Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810G erfüllen. Dafür werden mit sieben Tests die Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall, Erschütterungen, auf das Gerät ausgeübten Druck, hohe und niedrige Temperaturen, Staub- und Salznebel geprüft. Ein hervorragendes Notebook fürs Büro muss also nicht im Büro bleiben, sondern kann in vielen Fällen auch vor Ort zuverlässig eingesetzt werden und so dazu beitragen, Prozesse zu beschleunigen und die Produktivität zu erhöhen.

Leistung inklusive

Komplettiert wird die Ausstattung durch 16 GByte Arbeitsspeicher und Intel® Core™-i5- beziehungsweise -i7-Prozessoren der elften Generation (Tiger Lake). Die Ausstattung ist von Intel gemäß der Evo™-Plattform zertifiziert. Damit zeichnet der Hersteller Notebooks aus, die von ihm definierte Anforderungen an Notebooks für professionelle, mobile Nutzer erfüllen. Sie gehen noch einmal deutlich über die hinaus, die Intel an Rechner stellt, die als "Ultrabooks" bezeichnet werden dürfen. Neben der verbauten Technik spielt auch die Erfahrung der Anwender eine wichtige Rolle. So muss zum Beispiel das Arbeiten auch im Akkumodus jederzeit flüssig vonstattengehen und das Aufwachen aus dem Stand-by in weniger als einer Sekunde erfolgen.

Mit 17Z90P, 16Z90P und 14Z90P übererfüllt LG diese Anforderungen vielfach bei Weitem. Ein zusätzliches praktisches Feature: Der von vielen Firmen zur sicheren Authentifizierung verwendete Fingerprintsensor ist direkt in die Taste für den Netzschalter integriert. Einschalten und Anmelden werden damit eins.

