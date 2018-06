01.06.2018 Von Friedrich Stiemer

Um das Notebook mit einer Samsung SSD 970 aufzurüsten, müssen Sie kein versierter PC-Bastler sein. Tatsächlich ist der Ein- oder Umbau in den meisten mobilen Computern in nur wenigen Schritten erledigt. Nach dem Aufrüsten profitieren Sie dann von einem deutlich reaktionsschnelleren System, rasanten Datenraten und kürzeren Lade- und Bearbeitungszeiten in so ziemlich allen Programmen und Spielen.