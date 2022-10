So ändern sich die Zeiten: Vor zehn Jahren war Notebooksbilliger.de noch die klare Nummer 1 im deutschen Elektronik-E-Commerce und im EHI-Ranking der umsatzstärksten deutschen Onlineshops die Nummer vier hinter Amazon, Otto und Neckermann. MediaMarktSaturn galt damals noch als E-Commerce-Verweigerer und schaffte es mit dem Onlineshop von MediaMarkt noch knapp auf Platz 85. Der Online-Umsatz des Retailers im Jahr 2011: magere 37,7 Millionen Euro.

Zehn Jahre später haben sich die Verhältnisse grundlegend gewandelt. MediaMarktSaturn hat im E-Commerce nicht nur aufgeholt, sondern sich im Zuge der Corona-Krise auch an die Spitze der Elektronikversender gesetzt. Der Onlineshop von MediaMarkt ist mit 2,54 Milliarden Euro der drittgrößte Onlineshop in Deutschland hinter Amazon und Otto. Gemeinsam mit dem sechsplatzierten Saturn.de, das auf 1,34 Milliarden Euro kommt, hat MediaMarktSaturn eine Online-Umsatzgröße von rund 3,88 Milliarden Euro - deutlich mehr als Zalando (2,52 Milliarden Euro), fast so viel wie Otto (5,12 Milliarden Euro) und ziemlich exakt ein Viertel der Umsatzgröße von Amazon.de (15,68 Milliarden Euro).

So konsequent wie der Online-Aufstieg von MediaMarktSaturn scheint dagegen der Abstieg von Notebooksbilliger.de. Bereits im letzten Jahr büßte der Vorreiter unter den Elektronikversendern rund 8 Prozent Umsatz ein, kam damit in den EHI Top 100 immerhin noch auf Platz 9. In der aktuellen Ausgabe der E-Commerce-Studie ging es für Notebooksbilliger.de noch einmal gut acht Prozent nach unten und reicht es damit nur noch für Platz 13.

Das Umsatzranking der Elektronikversender

Die Top 100 Shops 2022 Platz (Vorjahr) Onlineshop Umsatz 2021 in Mio. Euro (Vorjahr) 1 (1) Mediamarkt.de 2.544,0 (1.842,0) 2 (2) Saturn.de 1.340,0 (1.104,1) 3 (3) Apple.com/de 1.190,0 (877,8) 4 (5) Alternate 734,9 (693,3) 5 (4) Notebooksbilliger.de 731,3 (818,2) 6 (6) Cyberport 699,3 (620,2) 7 (7) Conrad.de 580,6 (603,6) 8 (8) Mindfactory 362,0 (406,0) 9 (12) Euronics.de 241,4 (139,6) 10 (9) AO.de 226,0 (248,3) 11 (10) Jacob.de 224,9 (200,6) 12 (-) Rebuy.de 159,5 (-) 13 (13) Computeruniverse 148,7 (137,8) 14 (11) Medion.de 147,8 (160,6) 15 (-) Office-Partner.de 136,1 (-) 16 (14) Voelkner 133,6 (132,9) 17 (-) Teufel.de 127,0 (-) 18 (17) Pearl 122,1 (112,5)

Neuzugänge, Aufsteiger und Absteiger

Außer Notebooksbilliger.de gelang es den meisten etablierten Elektronikversender, sich weiter zu verbessern. Alternate, Cyberport, Computeruniverse, Jacob Electronic und Pearl legten beim Umsatz zu. Auch die Verbundgruppe Euronics gewinnt im E-Commerce an Gewicht hinzu. Umsatzrückgänge gab es dagegen bei Conrad, Mindfactory, Medion und dem inzwischen nicht mehr in Deutschland aktiven AO. Und schließlich gibt es in der aktuellen Ausgabe des EHI-Rankings unter den Elektronikversendern auch einige Neuzugänge: Der Recommerce-Anbieter Rebuy, der Büro-Spezialist Office-Partner und der Audiohersteller Teufel sind erstmals in den Top 100 der umsatzstärksten Onlineshops vertreten.