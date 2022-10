Notebooksbilliger.de beruft Fabian Nösing zum Direktor Marketing. Damit hat COO Martin Schwager die Leitung des operativen und strategischen Marketings nun vollständig in die Hände des 29-jährigen Berliners übergeben. Fabian Nösing ist seit mehreren Jahren Teil des Unternehmens und bringt herausragende Expertise im dynamischen Werbe- sowie Handelsumfeld mit. Der 29-jährige startete als Referent des Vorstands Martin Schwager. In dieser Rolle leitete er unter anderem Initiativen in den Bereichen Marketing und IT, insbesondere in Bezug auf zukunftsgerichtete, marketingnahe Projekte. Anschließend übernahm er in operativer Verantwortung als "Head of Customer Centric Marketing" alle CRM-nahen Marketingmaßnahmen. So verfügt er über umfassende Erfahrung von taktischen und strategischen Marketingaktivitäten im Online- sowie Offline-Bereich sowie auch das nötige Wissen für die Umsetzung und Steuerung von neuen, technologischen Innovationen.

Nösing studierte Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Handel & E-Business an der Jade Hochschule in 2015. Bevor er zur notebooksbilliger.de AG wechselte, war er für Ve Interactive als eCommerce Consultant tätig und konnte sich dort schon früh für Zielgruppen, Technologie und Marketing begeistern.

Marke soll für jüngere Zielgruppen attraktiver werden

"Fabian kennt nicht nur NBB, unsere Werte und Besonderheiten, sondern auch unsere Zielgruppen und Produkte. Zusammen mit seinem Team wird er NBB in einem herausfordernden Markt sicher gut positionieren und ich freue mich, dass wir ihn für die Aufgabe gewinnen konnten." so Martin Schwager, COO notebooksbilliger.de AG. Fabian Nösing berichtet auch weiterhin an Martin Schwager.

Nösing soll die Marke NBB noch stärker als zentrale Anlaufstelle für den Consumer Electronic Kauf im Internet entlang verschiedener Zielgruppen und in neuen Märkten platzieren und dabei die Marketing-Ansätze zukunftsgerichtet und für die Post-Cookie-Ära aufstellen. Mit dem kürzlich erfolgreich gestarteten notebooksbilliger.de TikTok-Kanal unterstreicht Nösing dabei das Ziel, dass NBB mit neuen Ansätzen auch potenziell neuen, jüngeren Zielgruppen nähergebracht werden kann.