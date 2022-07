Der Mitbegründer von Oneplus, Carl Pei, hat sich nach seinem Ausscheiden beim chinesischen Hersteller dazu entschlossen, seine eigenen Smartphones in den Handel zu bringen. Das erste Gerät namens Nothing Phone 1 ist nun erhältlich und überzeugt mit einer eigenwilligen Designentscheidung: Die transparente Rückseite wird von einem Lichtstreifen beleuchtet. Die Glyph getaufte Beleuchtung soll passend zu den Klingeltönen erstrahlen und auch App-Entwickler können auf die LEDs des Nothing Phone 1 zugreifen.

OLED-Display und Akku mit 4.500 mAh

Im Smartphone ist zudem ein Qualcomm Snapdragon 778G+ verbaut. Der 6,55 Zoll große OLED-Bildschirm stellt 2.400 x 1.080 Bildpunkte dar, unterstützt bis zu 120 Hertz und HDR. Dazu kommt ein Akku mit 4.500 mAh, der mit bis zu 33 Watt über ein USB-C-Kabel geladen werden kann. Drahtlos wandert neue Energie immerhin noch mit 15 Watt ins Gerät. Die rückseitig verbaute Kamera schießt Fotos mit 50 Megapixel und hat den Sony Bildsensor IMX766 verbaut. Dazu kommt eine Superweitwinkelkamera mit ebenfalls 50 Megapixel mit dem Samsung-Sensor JN1.

Auf der Vorderseite steht eine Kamera mit 16 Megapixel für Videotelefonate und Selfies zur Verfügung. Vorinstalliert ist Android 12, über das der Hersteller seine Oberfläche Nothing OS stülpt. Das Betriebssystem soll mittelfristig ein geschlossenes Ökosystem bieten, ähnlich wie bei Apples iPhone. Und auch beim Design hat sich das Nothing Phone 1 einiges vom iPhone abgeschaut.

Zwei Versionen geplant

Das Nothing Phone 1 soll ab dem 21. Juli 2022 bei T-Mobile zu Verträgen angeboten werden. Der Preis wird bei ungefähr 470 Euro liegen. Dafür bekommen Käufer 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher. Für 550 Euro bietet der Hersteller hingegen ein Modell mit 12 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher an. Dazu verspricht der Hersteller mindestens vier Jahre lang Sicherheitsupdates und drei neue Android-Versionen. (PC-Welt)