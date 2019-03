noventum consulting ist eine international tätige IT-Management-Beratung. Die noventum-IT-Berater unterstützen ihre Kunden, zu denen viele Dax-Konzerne und bedeutende mittelständische Unternehmen gehören, bei ihren strategischen IT-Herausforderungen. Mehrfach als bester Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet, berät noventum als Great-Place-to-Work®-Botschafter seine Kunden in ihrem Bemühen um eine moderne Unternehmenskultur.

Herausragende Initiativen

Culture Day

Am Culture Day können neue Kollegen einen Überblick über die Unternehmensstrategie, das Führungsverständnis und die Vision von noventum bekommen. Der Geschäftsführer nimmt sich persönlich die Zeit, sein Unternehmen vorzustellen, und sucht den persönlichen Austausch mit den "Neuen". Auch diese erzählen "ihre" Geschichten und kommen so gut im neuen Unternehmen an.

novi Freitag

Der "novi Freitag" steht allen Mitarbeitern offen und hat einen fachlichen (Knowledge-Transfer-Sessions, Projektberichte, Schulungen von Kollegen für Kollegen …) und einen informellen Teil, in dem Spezialkenntnisse für z. B. ein Grillseminar, eine Yogastunde oder einen Spinningkurs genutzt werden - jeder darf seine Skills einbringen und mit den anderen teilen.

Film zur Firmenkultur

Zur Wertevermittlung im Unternehmen wurde ein Film gedreht, dessen Kernbotschaft lautet: "Es ist etwas ganz Besonderes, bei noventum zu arbeiten, und es macht viel Spaß!" Hier geht es zum Film:

Das sagen die Mitarbeiter:

92 Prozent der Mitarbeiter sagen: "Ich bin stolz, anderen erzählen zu können, dass ich hier arbeite."

"Die Einführung agiler Arbeitsmethoden hat ein Prinzip gestärkt, das für uns schon immer wichtig war: Selbstorganisation vor Hierarchie. Das tragen wir auch mit Erfolg in unsere Projekte und die Kunden freut es."

Kontakt für Bewerber

Petra Gruhn, Tel. 025 06-93 02 39, jobs@noventum.de

www.noventum.de

Wir suchen: Wirtschaftsinformatiker, Betriebswirte.