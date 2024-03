Das "Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung" des Landes Nordrhein-Westfalen und der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) setzen für die Zukunft der Digitalisierung der Verwaltung auf Cloud-basierte Lösungen. Dazu wurden Ionos und Computacenter mit Aufbau und Betrieb einer "umfassenden Cloud-Lösung für die Landesverwaltung" (Public Cloud Infrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service) beauftragt. Die Beauftragung ist auf vier Jahre angelegt.

"Eine moderne IT-Architektur kommt heute fast nur noch mit Cloud-Lösungen aus", sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Nordrhein-Westfalen. "Mit dem Aufbau und Betrieb einer Multi-Cloud-Strategie für das Land Nordrhein-Westfalen wird der Zugang zu digitalen Diensten erleichtert, indem flexible, skalierbare und sichere Infrastrukturen für die öffentliche Verwaltung geboten werden."

Dies führe zudem zu einer effizienteren Bereitstellung von Behördendienstleistungen, erklärt Scharrenbach. Wichtig für di Entscheidung war, dass Ionos als derzeit einziger deutscher Cloud-Anbieter die Zertifizierung nach IT-Grundschutz sowie das C5-Testat vorweisen kann. Ionos ist zudem bereits für große kommunale IT-Dienstleister in Nord- und Süddeutschland aktiv.

Ionos und Computacenter stellen eine Plattform für die Entwicklung der von in der Landesverwaltung benötigten Fachverfahren bereit. Darüber hinaus soll mit dem Projekt cloudnatives Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung gestärkt werden. "Nordrhein-Westfalen geht mit der Cloud-Lösung auch bei der Deutschen Verwaltungscloud-Strategie (DVS) voran. Das Ziel der DVS ist die Schaffung von gemeinsamen Standards und offenen Schnittstellen für Cloud-Lösungen der öffentlichen Verwaltung, um übergreifend eine Cloud-Infrastruktur zu etablieren", heißt es in der Pressemitteilung der Landesregierung.

Nutzungskonzept für Microsoft 365 in Arbeit

"Dies ist aktuell nicht das einzige Cloud-Projekt, dass wir zurzeit auf die Füße stellen", erklärt Oliver Heidinger, Präsident von IT.NRW. "Wir erarbeiten aktuell ein Nutzungskonzept für Microsoft 365, das im Rahmen eines Pilotbetriebs erprobt werden soll." Dieses Nutzungskonzept soll alle technischen, rechtlichen und organisatorischen Aspekte sowie eine Planung für die Umsetzung innerhalb der Landesverwaltung in Nordrhein-Westfalen enthalten.

"IT.NRW profitiert von der geballten Erfahrung in der Bereitstellung von Cloud Services für den öffentlichen Sektor", sagt Jens Reich, Chief Commercial Officer (CCO) von Ionos, zu dem Auftrag an sein Unternehmen und Computacenter. "So werden wir gemeinsam IT.NRW als einen der fortschrittlichsten IT-Dienstleister auf Landesebene etablieren."

"Die Beauftragung und die enthaltenen Services ermöglichen IT.NRW einen erheblichen Kapazitäts- und Geschwindigkeitsgewinn. Das ist gerade in Zeiten von Personalengpässen ein großer Mehrwert", verspricht Bernd Charpentier, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter. "Und für uns, unseren Sector Public und für die Partnerschaft mit Ionos ist der Rahmenvertrag ein wichtiger Meilenstein."

